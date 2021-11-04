MasterChef eleme adayları: 3 Kasım 2021 MasterChef'te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef eleme adayı kimler, sorusunun yanıtı son bölümde belli oldu. Yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı ile seyirci karşısına çıkan MasterChef'te dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım birbirlerine bağlı şekilde Avrupa’nın geleneksel makarnaları menüsünü yapmak için çaba gösterdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımları ile mavi takım dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına aldı. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in aldığı MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli 105. bölümünde kırmızı takım iki yarışmacısını potaya gönderdi. İşte, 3. ve 4. eleme adayları.
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MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zamanla yarıştı. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden yarışmada şefler takımlardan Avrupa ülkelerine ait makarna çeşitlerini hazırlamalarını istedi. Bağlı olarak yemeklerin hazırlandığı MasterChef'te ortaya ilginç görüntüler çıkarken, kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler Burcu ve Dilara oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sergen belirledi. Sergen eleme potasına göndermek için Burcu'nun ismini verdi.
Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı da seçildi. Yapılan oylamaya göre en çok ismi yazılan yarışmacılar eşitlendi. Oy sonuçları eşit çıktığı için kaptanın oyu ile eleme potasına Dilara girdi. Böylece 3 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara olarak belirlendi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından makarna çeşitlerini yapmalarını istedi. Spaetzle, haluski, piimasupp menüleri için yarışmacılar ikili olarak birbirlerine bağlı olarak çalıştı. İkişerli olarak ayrılan gruplarda yer alan takımlara farklı süreler verildi.
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Sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy birliğine göre ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım olarak belirlendi. Bu sonuçla kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan tek pişirme cihazı mangal olan bir yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.
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şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve başarılı buldukları Sergen, Burcu ve Dilara'yı öne çağırdı. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı alan isim Sergen oldu. Sergen dokunulmazlığı alarak eleme adayını belirledi.