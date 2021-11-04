MasterChef eleme adayları: 3 Kasım 2021 MasterChef'te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sergen belirledi. Sergen eleme potasına göndermek için Burcu'nun ismini verdi.



Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı da seçildi. Yapılan oylamaya göre en çok ismi yazılan yarışmacılar eşitlendi. Oy sonuçları eşit çıktığı için kaptanın oyu ile eleme potasına Dilara girdi. Böylece 3 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Burcu ve Dilara olarak belirlendi.