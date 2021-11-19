MasterChef eleme adayları: 18 Kasım MasterChef’te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Eren belirledi. Eren 5. eleme adayı olarak Safanur’u potaya gönderdi.



Mavi takımda daha sonra ise diğer eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Yapılan oylamaya göre en çok ismi yazılan yarışmacı Hasan oldu. Böylece 18 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Safanur ve Hasan olarak seçildi.