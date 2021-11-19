MasterChef eleme adayları: 18 Kasım MasterChef’te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım son bölümde belli oldu. Büyük final heyecanına adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım tarihli 116. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu Sakarya’da oynandı. Kırmızı ve mavi takımın yöresel yemekleri hazırladığı gecede, konuk misafirlerin tadımı ile MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Eren'in alırken, mavi takım gecenin sonunda iki yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan heyecan dolu yarışmada MasterChef 2021 kadrosu bu hafta Sakarya'ya konuk oldu. Sakarya’da yapılan dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım olurken, eleme potasına ise Safanur ve Hasan girdi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Eren belirledi. Eren 5. eleme adayı olarak Safanur’u potaya gönderdi.
Mavi takımda daha sonra ise diğer eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Yapılan oylamaya göre en çok ismi yazılan yarışmacı Hasan oldu. Böylece 18 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Safanur ve Hasan olarak seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, yarışmacılar dış çekim için Sakarya'ya konuk oldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan hazırlamaları için dımbıl çorbası, pekmezli ayva dolması, tavuk dartılı keşkek, ıslama köfte ve kabak tatlısı menüsünü hazırlamalarını istedi.
Verilen bir saat süre sonunda konuk jüriler yapılan yemeklerin tadına baktı. Tadım sonrasında konukların verdiği oyların sayımı stüdyoda gerçekleşti. Oy sonuçlarına göre 2-18 skorla dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları siyah önlüklerini giyerek bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Şefler sıfır artık programı gereğinde yarışmacılara verdiği oyunlardan kalan ürünler ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Bu oyunda süre 40 dakika olarak belirlendi.
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Süre sonunda şefler, hazırlanan farklı tabakların tadımını yaparak aldıkları kararı açıkladı. Oylamaya göre d ecenin en başarılı tabağını hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.