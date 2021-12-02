MasterChef eleme adayları 1 Aralık: MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kimler girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

On beşinci hafta mücadelesinin devam ettiği MasterChef Türkiye'de eleme adayları oylama olmadan direkt belirlendi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen olduğu için eleme adayı da takımda kalan diğer yarışmacılar oldu.



Bu sonuçla beraber Sergen kendisini garanti altına aldığı için Araz ve Hasan, MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihinde direkt eleme potasına girdi.