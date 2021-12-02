MasterChef eleme adayları 1 Aralık: MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kimler girdi?
MasterChef eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. 1 Aralık Çarşamba akşamı 125. bölümü ile yayınlanan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için Kıbrıs mutfağı yemekleri menüsünde karşı karşıya geldi. Geçen sezonun yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı'nın da konuk olduğu gecede kırmızı takım, oyunu kazanırken; bireysel dokunulmazlığı elde eden Sergen olduğu için MasterChef eleme adayları oylama yapılmadan belirlendi. Oyun sırasında yarışmacıların birbirlerine bağlı yemek hazırlaması da renkli anları ekrana getirdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef eleme potasına giren isimler.
MasterChef'te potaya kimlerin girdiği ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım çarşamba gecesi kesinleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın ekranlara gelen 125. bölümünde 3. ve 4. eleme adayını belirlemek üzere ilk etapta takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Kıbrıs mutfağından yemeklerin yapıldığı 2. dokunulmazlık oyununu şeflerin kararı ile kırmızı takım kazandı. Mavi takımda ise gecenin sonunda eleme potasına Araz ve Hasan girdi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
On beşinci hafta mücadelesinin devam ettiği MasterChef Türkiye'de eleme adayları oylama olmadan direkt belirlendi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen olduğu için eleme adayı da takımda kalan diğer yarışmacılar oldu.
Bu sonuçla beraber Sergen kendisini garanti altına aldığı için Araz ve Hasan, MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihinde direkt eleme potasına girdi.
Bu sonuçla beraber Sergen kendisini garanti altına aldığı için Araz ve Hasan, MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihinde direkt eleme potasına girdi.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara hazırlamaları için Kıbrıs mutfağından beş yemek menüsü verdi. Bu zorlu turun menüsünde Humus çorbası, piruhi, mücendra pilavı, şeftali kebabı ve gullurikya vardı. Yarışmacılara bu yemekleri hazırlamaları için ise tam 1 saat süre verildi ve yemeklerin iple bağlı olarak yapılması istendi.
Geçen sezon yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın da konuk olduğu gecede verilen sürenin bitiminde yapılan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Hazırlanan yemeklerin tadına bakan Danilo, Somer ve Mehmet Şef verdikleri kararı duyurdu. Kıyasıya mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu 4-1 skorla kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.