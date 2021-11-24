MasterChef eleme adayı kimler oldu ve potaya kimler girdi? 23 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım!
MasterChef eleme adayları, salı gecesi oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Büyük final heyecanına geri sayım başlarken MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım tarihli 119. bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık mücadelesinde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları suşi çeşitlerini rakiplerinden daha başarılı yapmak için zamanla yarıştı. Dilara'nın düelloyu kazanması ile avantaj elde eden mavi takımın dokunulmazlık oyununu elde ettiği gecede, kırmızı takımdan iki isim MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
MasterChef eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı soruları, 23 Kasım Salı gecesi yanıt buldu. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu kez yarışmacılar suşi çeşitlerini kazanmak için karşı karşıya geldi. 2021 MasterChef şampiyonu olma hayaline kavuşmak isteyen yarışmacılar bu menü karşısında zorlu anlar yaşarken, bireysel dokunulmazlık oyununu da Eren kazandı. Kırmızı takımda ise eleme adayları Görkem ve Pelin olarak seçildi. Öte yandan Araz'ın yaptığı kural hatası gecede damga vurdu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
14. haftaya giren MasterChef Türkiye 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eren, haftanın ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini verdi.
Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti. Toplanan konseyde kırmızı takım diğer yarışmacılar için karar verdi. Gecenin sonunda ismi en çok yazılan Pelin oldu. Böylece 23 Kasım tarihinde MasterChef'te eleme adayları Görkem ve Pelin olarak seçildi.
Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti. Toplanan konseyde kırmızı takım diğer yarışmacılar için karar verdi. Gecenin sonunda ismi en çok yazılan Pelin oldu. Böylece 23 Kasım tarihinde MasterChef'te eleme adayları Görkem ve Pelin olarak seçildi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan suşi çeşitlerini hazırlamalarını istedi. Suşi menüsünde, ebi nigiri, tuna maki, uramaki, sashimi, temaki vardı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Sadece 1 sayı alarak dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacıların Somer şefin imza tabağı Anason Balık Ekmek yemeğini yapmalarını istedi.
Verilen 40 dakika süre sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isimler Görkem ve Eren oldu. Şeflerin kararı ile bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Eren seçildi. Öte yandan yemek bittikten sonra tabağını arka tezgaha taşırken ürünlerin devrilmesi sonucunda onları yeniden dizen Araz'ın yaptığı kural hatası ise dokunulmazlık elenmesine neden oldu.