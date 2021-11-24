MasterChef eleme adayı kimler oldu ve potaya kimler girdi? 23 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

MasterChef eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı soruları, 23 Kasım Salı gecesi yanıt buldu. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu kez yarışmacılar suşi çeşitlerini kazanmak için karşı karşıya geldi. 2021 MasterChef şampiyonu olma hayaline kavuşmak isteyen yarışmacılar bu menü karşısında zorlu anlar yaşarken, bireysel dokunulmazlık oyununu da Eren kazandı. Kırmızı takımda ise eleme adayları Görkem ve Pelin olarak seçildi. Öte yandan Araz'ın yaptığı kural hatası gecede damga vurdu.