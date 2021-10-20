MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kimler girdi? 19 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme adayı kimler oldu, sorusu heyecan dolu bölümün ardından belli oldu. Yeni takımların kurulmasının ardından MasterChef'te oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile iki yarışmacı eleme potasına girdi. Rekabetin ve heyecanının hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim tarihli 94. bölümde yarışmacılar en iyi sütlü tatlıları yapmak için şeflerin karşısında zorlu anlar yaşadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede bireysel dokunulmazlığın sahibi de Araz oldu. Peki, MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte, MasterChef eleme potasına giren isimler ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef eleme adayı kimler ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sorularının yanıt bulduğu son bölüm heyecanlı anlara neden oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef'te salı akşamı dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Sütlü tatlı çeşitlerinin yapıldığı takım dokunulmazlığında yarışmacılar rakipleri ile eşleşti. Dokunulmazlığı kırmızı takım kazanırken gecenin sonunda mavi takımdan Rabia ve Dilara eleme adayı olarak seçildi.
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MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunlarının ardından mavi takımda iki yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Araz potaya Rabia'yı gönderdi.
İkinci adayı belirlemek için ise bu kez mavi takımda konsey toplandı. Safanur ve Dilara'nın isimler altışar kez yazıldı. Eşitlik sağlanmasından dolayı kaptan Hasan'ın oyuna ihtiyaç duyuldu. Hasan eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Rabia ve Hasan oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Danilo, Somer ve Mehmet Şef dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan sütlü tatlı çeşitleri hazırlamalarını istedi. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan, oyun öncesinde kapakları tek tek açtı. Çıkan yemekleri önce kendi takımından daha sonra ise karşı takımdan rakibi seçti. Düello şeklinde oynanan oyunda kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, sütlaç ve traliçe yapıldı.
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Yarışmacıların tatlıları yapmaları için ise verilen süre değişiklik gösterdi. Süre sonunda şeflerin yaptığı oylama ile eşitlik sağlandı. Bu sonuçla şefler yarışmacıların bir düello daha oynamalarını istedi. Creme Caramel düellosunda ise Tahsin ve Azize karşılaştı. Oyunun sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için önlük giydi. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet şefin imza tabağı Yıldız yapmalarını istedi. 45 dakikalık sürenin ardından yapılan tabakların tadına bakan şefler verdikleri kararı açıkladı. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran Araz, bireysel dokunulmazlığı kazandı.