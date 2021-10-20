MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kimler girdi? 19 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI KİMLER? Dokunulmazlık oyunlarının ardından mavi takımda iki yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Araz potaya Rabia'yı gönderdi.



İkinci adayı belirlemek için ise bu kez mavi takımda konsey toplandı. Safanur ve Dilara'nın isimler altışar kez yazıldı. Eşitlik sağlanmasından dolayı kaptan Hasan'ın oyuna ihtiyaç duyuldu. Hasan eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Rabia ve Hasan oldu.