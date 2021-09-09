MasterChef eleme adayı kimler oldu, kim kazandı? İşte 8 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Takım dokunulmazlığı için Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadelesi sonrası eleme adayları yapılan oylama ile belirlendi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'nin ismini verdi.



Daha sonra kırmızı takım ikinci adayı belirlemek için oylama yaptı. Gergin geçen sürecin ardından Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazılan yarışmacılar oldu. Yapılan oy sonucunda Haftanın ikinci eleme adayı da Safanur oldu. Böylece yedeklerden gelen Azize ve Safanur haftanın ilk eleme adayları seçildi.