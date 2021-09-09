MasterChef eleme adayı kimler oldu, kim kazandı? İşte 8 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme adayları, heyecan dolu dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Yeni sezonda da dikkatleri üzerine toplamaya devam eden MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül tarihli 61. bölümünde; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için "Sokak yemekleri" konseptinde yarıştı. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği gecede MasterChef bireysel dokunulmazlığı Hamza kazanırken, rakiplerinden daha az başarılı yemek yapan 2 isim potaya girdi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef Türkiye 2021'in çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Tv8 ekranlarında 8 Eylül akşamı sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef’te ilk etapta takımlar dokunulmazlık için mutfağa girdi. Zorlu gecede şeflerin oy birliği ile mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Hamza alırken, eleme adayları da Azize ve Safanur olarak belirlendi.
2
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Takım dokunulmazlığı için Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadelesi sonrası eleme adayları yapılan oylama ile belirlendi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'nin ismini verdi.
Daha sonra kırmızı takım ikinci adayı belirlemek için oylama yaptı. Gergin geçen sürecin ardından Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazılan yarışmacılar oldu. Yapılan oy sonucunda Haftanın ikinci eleme adayı da Safanur oldu. Böylece yedeklerden gelen Azize ve Safanur haftanın ilk eleme adayları seçildi.
3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Eleme adaylarını belirlemeden önce takımlar haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi. Sokak yemekleri konsepti ile oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılara balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı menüsü verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılara bu menüyü hazırlaması için tam 75 dakika süre tanıdı.
Zorlu geçen turda sürenin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak oy birliği ile kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Böylece mavi takım elemeden kurtulurken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgah başına geçti.
4
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları, bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. Bu turda şefler kırmızı takımdan Danilo şefin imza tabağı A Tutto Salmone yapmasını istedi. Zorlu yemek için ise süre tam 45 dakika olarak açıklandı.
5
Süre bitiminde şefler yeniden yemeklerin değerlendirmelerini yaptı. İki yarışmacı tabağını tam hazırlarken, diğer yarışmacıların tabaklarındaki eksik malzemelerden dolayı tadım yapılmadı. Hamza ile ibrahim son ikiye kalırken, gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Hamza oldu.