MasterChef eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kimler girdi 26 Ekim 2021? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef'te eleme adayı kimler oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Adım adım büyük finale doğru giden MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde potaya giren iki yarışmacı kesinleşti. Günün menüsünü mavi takım kaptanı Ateş'in belirlediği heyecan dolu gecede, dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda eleme adayları olan iki yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. Danilo Şef'in özel tarifi Panna Scotta yemeği ile bireysel dokunulmazlığı Safanur'un aldığı MasterChef'in 26 Ekim tarihli 99. bölümünde Sergen'in rakip yarışmacılar için kullandığı ifadeler sonrası stüdyo buz kesti. İşte, MasterChef'te potaya giren isimler ve son bölümde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim akşamı ekranlara gelen 99. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'de salı gecesi yaşanan dokunulmazlık heyecanında günün menüsünü düelloyu kazanan mavi takım kaptanı Ateş belirledi. Minestrone, ciğer terrin, dağ mantarlı quiche, boeuf bourguignon ve portakallı parfe yemek çeşitlerinin yapıldığı dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Araz ve Hasan haftanın ilk eleme adayları oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde Sergen'in rakip takımla yaşadığı sözlü tartışma ise dikkat çekti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Safanur, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Safanur 1. aday olarak Araz'ın ismini söyledi.
Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez 2. adayı belirlemek için mavi takımda konsey yapıldı. Takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda potaya giren diğer isim Hasan oldu. Böylece 26 Ekim akşamı MasterChef Türkiye'de Araz ve Hasan eleme adayları olarak seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Avrupa bistro temalı yemek hazırlamalarını istedi. Bu turda kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, günün menüsünü belirledi. Menünün belirlenmesinin ardından şefler, yarışmacılara tam 1 saat süre verdi.
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Sürenin ardından yapılan yemeklerin tadına bakan şefler aldıkları kararı duyurdu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararına göre kırmızı takım, 3-2 skorla 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına gitti.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan Danilo Şef'in imza tabağı olan Panna Scotta hazırlamalarını istedi. Bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara tam 45 dakika süre tanındı.
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Sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve en başarılı yemek Safanur'un seçildi. Yemeklerden memnun kalmayan şefler yarışmacılara daha iyi olmaları konusunda da ikaz yaptı.