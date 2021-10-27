MasterChef eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kimler girdi 26 Ekim 2021? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Safanur, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Safanur 1. aday olarak Araz'ın ismini söyledi.



Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez 2. adayı belirlemek için mavi takımda konsey yapıldı. Takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda potaya giren diğer isim Hasan oldu. Böylece 26 Ekim akşamı MasterChef Türkiye'de Araz ve Hasan eleme adayları olarak seçildi.