MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 16 Kasım MasterChef eleme potasındaki isimler
MasterChef eleme adayları belli oldu. Yeni bir dokunulmazlık mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım tarihli 114. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları gecenin kazananı olabilmek için şeflerin karşısında hünerlerini gösterdi. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu yarışı sonrası takım oyununu kırmızı takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren oldu. Köfte çeşitlerinin yapıldığı gecede mavi takımdan iki yarışmacı ise eleme adayı oldu. Peki, MasterChef eleme potasına kimler gitti? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
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MasterChef eleme adayı kim ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorularının yanıt bulduğu gecede heyecan yine eksik olmadı. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları 16 Kasım Salı gecesi dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. En iyi döneri köfte yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununu alırken bireysel dokunulmazlığın sahibi de Eren oldu. Zorlu gecede MasterChef eleme potasına Azize ve Pelin girdi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?
Rekabetin ve heyecanın eksik olmadığı gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Eren 1. eleme adayını belirledi. Eren takım arkadaşı olan ve yarışmaya geri dönen Azize'yi eleme adayı olarak söyledi. Böylece Azize haftanın 1. eleme adayı seçildi.
Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere konsey gerçekleştirdi. Yapılan oylamanın sonucunda ismi en çok yazılan Pelin oldu. 16 Kasım akşamı böylece MasterChef'te eleme adayları Azize ve Pelin seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU
Ekranların sevilen yarışmasında şefler haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan köfte yapmalarını istedi. Oldukça zor ve yetenek isteyen köfte konseptinde yarışmacılar, yapacağı köfte ve rakibi için kura çekti. Kura sonrasında eşleşmeler ve yapılacak köfteler belirlendi. Menüde ise sivas köfte, Tekirdağ köfte, abdigör köfte, Akçaabat köfte, şiş köfte, tire köftesi vardı.
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Köfte çeşidine göre değişen sürelerin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak karar verdi. Şeflerin oy birliğine göre 4-2 skoru yakalayan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına alırken mavi takım da yeniden mutfağa girdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağını hazırlamalarını istedi.
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Verilen süre sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımı ile öne çıkan üç isim Eren, Hasan ve Pelin oldu. Gecenin en başarılı tabağınını çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.