MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 16 Kasım MasterChef eleme potasındaki isimler

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER? Rekabetin ve heyecanın eksik olmadığı gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Eren 1. eleme adayını belirledi. Eren takım arkadaşı olan ve yarışmaya geri dönen Azize'yi eleme adayı olarak söyledi. Böylece Azize haftanın 1. eleme adayı seçildi.



Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere konsey gerçekleştirdi. Yapılan oylamanın sonucunda ismi en çok yazılan Pelin oldu. 16 Kasım akşamı böylece MasterChef'te eleme adayları Azize ve Pelin seçildi.