MasterChef eleme adayı kimler oldu? 31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef'te eleme adayları son bölümde belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 31 Ağustos tarihli 53. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için "mezeler" konseptinde gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada bireysel dokunulmazlığı Sergen kazanırken, iki yarışmacı MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, 31 Ağustos MasterChef eleme potasına giren yarışmacılar ve kazanan takım.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 31 Ağustos Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef’te ilk etapta takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Zorlu gecede mavi takım mezeler konseptinde daha başarılı olarak ilk dokunulmazlık oyununu kazanırken bireysel dokunulmazlığı ise Sergen kazandı. Gecenin sonunda ise Emre ve Fatma MasterChef eleme adayı olarak belirlendi.
2
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Sergen ilk eleme adayı olarak Emre'nin ismini verdi.
Kırmızı takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 2. eleme adayı Fatma oldu. Böylece bu hafta Emre ve Fatma haftanın eleme adayları olarak belirlendi.
3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Eleme öncesinde dokunulmazlık oyunu için MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları farklı konseptlerde yemekler hazırladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk dokunulmazlık oyununda mercimek köfte, vişneli yaprak sarma, fava, levrek marin, çerkez tavuk, balık köftesi, ciğer tava, paçanga böreği, tereyağlı karides, çıtır kabak meze çeşitlerini hazırlamasını istedi.
4
1 saat sürenin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak oy birliği ile kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Bu sonuçla kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
5
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, mutfağa bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Bu turda yarışmacılardan Somer Sivrioğlu’nun imza tabağı Pithivier yapmaları istendi.
6
45 dakikalık süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Oy birliği ile Somer Şef'e en yakın tabağı çıkaran isim Sergen seçildi. Böylece Sergen, bireysel dokunulmazlığı kazandı.