MasterChef eleme adayı kimler oldu? 31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Sergen ilk eleme adayı olarak Emre'nin ismini verdi.



Kırmızı takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 2. eleme adayı Fatma oldu. Böylece bu hafta Emre ve Fatma haftanın eleme adayları olarak belirlendi.