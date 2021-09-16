MasterChef eleme adayı kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potadaki isimler

MasterChef Türkiye 2021 15 Eylül Çarşamba günü heyecan dolu bölümle Tv8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Burcu ve Mustafa'nın ilk eleme adayları olarak belirlendiği yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım üyeleri Tayland mutfağından yemekleri yapmak için önlük giydi. Oyunun kazananı mavi takım olurken bireysel dokunulmazlığın sahibi de Emre oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama ise MasterChef 3. ve 4. eleme adayları da Tunahan ve Hasan olarak belirlendi.