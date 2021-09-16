MasterChef eleme adayı kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve potadaki isimler
MasterChef'te eleme adayları son bölümde netlik kazandı. Yeni hafta heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 15 Eylül akşamı seyirci karşısına çıkan 68. bölümünde takımlar zorlu turda şeflerin karşısında en kusursuz tabağı sunmak için zamanla yarıştı. Danilo, Somer ve Mehmer şefin yaptıkları kritik tadımının ardından oy çokluğu ile MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Kırmızı takımda yer alan yarışmacılardan 2 isim gecenin sonunda eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? İşte, potadaki isimler ve son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye 2021 15 Eylül Çarşamba günü heyecan dolu bölümle Tv8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Burcu ve Mustafa'nın ilk eleme adayları olarak belirlendiği yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım üyeleri Tayland mutfağından yemekleri yapmak için önlük giydi. Oyunun kazananı mavi takım olurken bireysel dokunulmazlığın sahibi de Emre oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama ise MasterChef 3. ve 4. eleme adayları da Tunahan ve Hasan olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Takım dokunulmazlığı için Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadelesi sonrası eleme adayları yapılan oylama ile belirlendi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Emre, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ın ismini söyledi.
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Daha sonra kırmızı takım ikinci adayı belirlemek için oylama gerçekleştirdi. Konseyde Hasan ve Safanur'un isimleri 7 kez yazıldığı için kaptan Hamza eleme adayını söyledi. İki isim arasında kalan Hamza'nın seçimi Hasan'dan yana oldu. MasterChef'te son eleme adayı Hasan seçildi. Böylece son eleme adayları Tunahan ve Hasan olarak belirlendi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar Tayland mutfağından yapılacak yemekler için mutfağa girdi. Şefler bu turda yarışmacılardan Tom Yum Soup, Pad See Ew, Tod Mun Pla, Mangolu Hindistan cevizli puding, Khao Pad Sapparot, Massaman cury yemeklerini yapmasını istedi. Zorlu menü için ise süre tam 1 saat olarak belirlendi. Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve kazanan Mavi takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
İkinci dokunulmazlığı da kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. Bu turda şefler yarışmacılara oyunlardan ve MasterClass'tan kalan ürünleri verdi. Bu ürünler ile 40 dakika içinde yaratıcı yemek çıkarmaları istenen yarışmacılar oldukça zorlandı.
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Süre bitiminde şefler yeniden yemeklerin değerlendirmelerini yaptı.Gecenin en iyi yaratıcı tabağını hazırlayan Emre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Böylece bireysel dokunulmazlığı Emre kazandı.