MasterChef eleme adayı kim oldu? Son turun oyları Özgül'e birinciliği getirdi... İşte 22 Aralık MasterChef eleme potasına giren 2.isim
MasterChef'te eleme adayı kim oldu sorusu son bölümde yanıtını buldu. Haftanın ilk oylamasında Emir'in potaya girmesinin ardından Serhat, Barbaros ve Özgül arasında MasterChef çeyrek final heyecanı devam etti. Şef Ömür Akkor'un geceye renk kattığı MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık tarihli 127. bölümünde, üçlü turda şeflerin verdiği puanlama ile iki yarışmacı potadan kurtuldu. Danilo Şef'in imza tabağı 'Tortellini in Brado'yu en başarısız şekilde yapan bir isim ise MasterChef eleme adayı olurken, Özgül gecenin kazananı seçildi. Mehmet ve Danilo Şef arasında yaşanan eğlenceli sohbet ise keyifli anları ekranlara getirdi. İşte, MasterChef 2. eleme adayı ve kazanan yarışmacı
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MasterChef'te 2. eleme adayı salı akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık tarihli son bölümünde yarışmacılar üçlü turda mücadele verdi. Şef Ömür Akkor'un sarımsaklı pilav yemeği ve diğer tabakların yapıldığı gecede, en iyi çıkararak gecenin birincisi olan isim 73 puanla Özgül oldu. Eleme potasına giren isim ise 59 puan alarak Barbaros seçildi. İşte, MasterChef son bölümün özeti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından haftanın ikinci eleme adayı 59 puanla Barbaros oldu. Serhat 70 puanla ikinci olurken, Özgül aldığı 73 puanla gecenin kazananı oldu.
Emir'in eleme potasına girmesinin ardından MasterChef yarışmacıları Barbaros, Serhat ve Özgül şef önlükleri ile ikinci gece tezgah başına geçti. İlk turda Ömür Akkor şefin yemeği için yarışmacılar karşı karşıya geldi.
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İlk oyunun ardından 10 üzerinden verilen puanlamalara göre, en başarılı yarışmacı 36 puanla Özgül oldu. Serhat'ın topladığı puan 30 olurken, Barbaros 26 puan topladı.
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Gecenin ikinci turunda ise bu kez yaratıcılık oyunu oynandı. Şefler bu turda ana ürün olarak yarışmacılara lüfer verdi ve süre 45 dakika oldu. Bu oyunda en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu.
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Böylece Barbaros, şeflerden aldığı 21 puanla 47 puana yükseldi. Serhat ise 18 puan alarak toplam puanını 48'a çıktı. Özgül ise 16 puan alarak sonuncu oldu. Toplam puanını ise 52'ye yükseltti.
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Son etapta ise bu kez Danilo Şef'in Tortellini in Brado tabağı için yarışmacılar karşılaştı. Bu turun sonunda ise verilen puanlamalar açıklandı. Şeflerin verdiği puanlamaya göre, Barbaros toplam 59, Serhat 70, Özgül ise 73 puan yakaladı.