Televizyon Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 00:47 | 30 Ekim 2020 - 00:47

MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kimler girdi? 29 Ekim MasterChef 3. ve 4. eleme adayları ve son bölümde kazanan takım

MasterChef eleme adayları belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'in 29 Ekim tarihli 88. bölümünde Cumhuriyet Bayramı'na özel yarışmacılar Çanakkale'ye konuk oldu. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı gecede dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Ayyüce'nin elindeki sirkeyi takım arkadaşına koklatmak isterken yanlışlıkla Eray'ın burnuna sıkması ise eğlenceli anları ekranlara getirdi. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte, 29 Ekim MasterChef 3. ve 4. eleme adayları ve son bölümde kazanan takım.