MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kimler girdi? 29 Ekim MasterChef 3. ve 4. eleme adayları ve son bölümde kazanan takım
MasterChef eleme adayları belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'in 29 Ekim tarihli 88. bölümünde Cumhuriyet Bayramı'na özel yarışmacılar Çanakkale'ye konuk oldu. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı gecede dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Ayyüce'nin elindeki sirkeyi takım arkadaşına koklatmak isterken yanlışlıkla Eray'ın burnuna sıkması ise eğlenceli anları ekranlara getirdi. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte, 29 Ekim MasterChef 3. ve 4. eleme adayları ve son bölümde kazanan takım.
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MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim tarihli 88. bölümünde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Kıyasına rekabetin yaşandığı gecede gecenin menüsünü en iyi yaparak dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım olurken, bireysel dokunulmazlığı alan Emir eleme potasına Furkan'ı gönderdi. Diğer eleme adayı ise kırmızı takım yarışmacılarının oylaması ise belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Tanya ve Serhat'ın eleme adayı olduğu haftada, 3. ve 4. eleme adayları kırmızı takımdan seçildi. Şeflerin oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan Emir, eleme adayı olarak Furkan'ın ismini verdi.
Kırmızı takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı ise Barbaros oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 88. son bölümünde yarışmacılar Çanakkale'ye özgü yemekler hazırladı. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi ve ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı yapmasını istedi.
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Dokuz özel misafir tarafından yapılan değerlendirme sonrası Mehmet, Somer ve Danilo şef puanları açıkladı. Dokunulmazlık oyununda yapılan oylamalara göre, Mavi takım, 2-0 skor ile 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için balkabağından yemek yapmak için mücadele verdi. Bu yemeği yapmaları için şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.
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Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan ismin Emir olduğunu açıkladı.