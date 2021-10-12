MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte 11 Ekim 2021 MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan isim

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu, soruları pazartesi akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Mavi takım kaptanı olmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar bu etapta en iyi lahmacunu yapmak için mücadele verdi. Gecenin sonunda Tahsin mavi takımın kaptanı seçilirken, eleme oyunu sonrasında ise potaya giren yarışmacı Mert oldu.