MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte 11 Ekim 2021 MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan isim
MasterChef eleme adayı, kıran kırana geçen yarış sonrası belli oldu. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim tarihli 88. bölümünde yarışmacılar ilk etapta kaptanlık yarışında kazanmak için hünerlerini gösterdi. Tahsin'in mavi takım kaptanı olduğu gecede kırmızı takımın kaptanlığına Sergen seçilirken; kırmızı ve mavi takım yeniden kuruldu. Cezaya kalan 6 yarışmacının eleme oyunu oynadığı bölümde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımı ile en başarısız yemeği yapan MasterChef 1. eleme adayı seçildi. Peki, MasterChef'te potaya kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu, soruları pazartesi akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Mavi takım kaptanı olmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar bu etapta en iyi lahmacunu yapmak için mücadele verdi. Gecenin sonunda Tahsin mavi takımın kaptanı seçilirken, eleme oyunu sonrasında ise potaya giren yarışmacı Mert oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef’nin son bölümünde sıradışı anlar yaşandı. Normalde dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile belirlenen eleme adayı bu kez şefler tarafından seçildi. Kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyen yarışmacılara ceza veren şefler bu 6 ismin ceza oyunu oynayacağını açıkladı.
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Sergen, Rabia, Araz, Milhan, Mert, Ateş'in ceza oyunu oynadığı etapta şefler yarışmacılardan mıhlama ve mısır ekmeği hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık süre sonunda yapılan tadımın ardından şeflerin oybirliği ile aldığı karara göre eleme potasına giren Mert, girdi. Böylece Mert haftanın ilk eleme adayı seçildi.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler MasterChef kaptanlık oyununda altı adet lahmacun yapmasını istedi. Yarışmacılara lahmacun yemeğini yapmaları için ise tam 45 dakika süre tanındı.
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Süre sonunda 6 yarışmacı yemeğini yetiştiremezken şefler lahmacunların tadına baktı. Kaptanlık oyununda finale kalan isimler; Azize, Tahsin ve Burcu oldu. Şeflerin değerlendirmelerine göre MasterChef'te kaptanlık oyununu Tahsin kazandı. Mavi takım kaptanı olan Tahsin kırmızı takım kaptanlığına ise Sergen'i getirdi.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL KURULDU?
Kıyasıya rekabete sahne olan MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. Tahsin ve Sergen'in kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;