MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Kasım MasterChef kazanan takım ve son bölüm özeti
MasterChef eleme adayı cumartesi akşamı belli oldu. Değişen eleme oyunu sonrasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile 7 Kasım akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 94. bölümünde çikolatalı tatlılar esintisi yaşandı. Hadımköy'e konuk olan kırmızı ve mavi takımın Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştığı gecede, mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Barbaros ve Eray'ın arasında yaşanan tartışma ise dokunulmazlık oyununda gerginliğe neden oldu. Peki, MasterChef eleme potasına kim girdi? İşte, MasterChef 2. eleme adayı ve son bölümde kazanan takım.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım tarihli 94. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Hadımköy'de çikolata fabrikasına konuk olan yarışmacılar kendilerine verilen sürede en iyi çikolatalı tatlıyı yapmaya çalışarak kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybederken, eleme potasına giren isim oy çokluğu ile Barbaros oldu. Dokunulmazlık oyununda Eray'ın Barbaros'tan pompa istemesiyle başlayan sert tartışma MasterChef son bölümüne damga vurdu. İşte, MasterChef 94. bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te potaya giren Furkan'ın ardından, ikinci eleme adayı kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından oy çokluğu ile Barbaros olarak seçildi. Gergin oylamada Ebru ve Barbaros arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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Diğer yandan dokunulmazlık oyunu sırasında Eray ve Barbaros arasında da tansiyon yükseldi. Takımlar yemek yaptığı sırada pompası kırılan Eray Barbaros'tan ödünç olarak pompa istedi. Ağzı ile şişirmesini söyleyen Barbaros, Eray'a "Git başımdan. Ağzınla şişir şunu. Başımızda geziyorsun." dedi. Barbaros'un tepkisi üzerine yarışmacılar şaşkınlık yaşadı.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Hadımköy'de bulunan çikolata fabrikasına konuk oldu. Şefler yarışmacılardan çikolatalı tatlılardan oluşan 5 farklı tabak hazırlamasını istedi.
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Sürenin ardından fabrika çalışanları tatlıların tadına baktı ve şefler oylamaları açıkladı Çikolatalı tatlıları en iyi şekilde misafirlere servis ederek dokunulmazlığı alan takım 23-12'lik skorla mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazık oyunu için yeniden mutfağa girdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan ana ürün olarak kestane olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi.
Verilen süre sonrası şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan ismi kaptan Serhat oldu. Serhat böylece eleme potasına girmekten kurtularak kendisini garanti altına aldı.