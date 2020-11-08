MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Kasım MasterChef kazanan takım ve son bölüm özeti

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan ana ürün olarak kestane olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi.



Verilen süre sonrası şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan ismi kaptan Serhat oldu. Serhat böylece eleme potasına girmekten kurtularak kendisini garanti altına aldı.