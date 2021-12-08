MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Aralık MasterChef'te dokunulmazlık oyunu eleme adayını belirledi!

ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişen eleme sistemine göre bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede üç isim mücadele edecek ve şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyunda da en az puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek.