MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Aralık MasterChef'te dokunulmazlık oyunu eleme adayını belirledi!
GeriTelevizyon MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Aralık MasterChef'te dokunulmazlık oyunu eleme adayını belirledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 03:55 | 

MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Aralık MasterChef'te dokunulmazlık oyunu eleme adayını belirledi!

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı salı gecesi belli oldu. Çeyrek final heyecanına kısa süre kala MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununda yaşanan değişiklikle seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli 129. bölümünde şeflerin verdiği çay saati menüsünü rakiplerinden daha başarılı yapan mavi takım gecenin kazananı olurken, bireysel dokunulmazlığı alan Mert potadan kurtuldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası ismi en çok yazılan yarışmacı MasterChef'te 1. eleme adayı seçildi. İşte, 7 Aralık MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef'te 1. eleme adayı, salı akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli son bölümünde 9 yarışmacı ilk etapta çay saati konseptinde karşı karşıya geldi. Mavi takım, menüyü bir gün önceden bilmenin avantajı ile oyunu oynadı. Rekabet dolu oyunun sonunda mavi takım dokunulmazlığı elde etti. Kırmızı takımda ise eleme potasına giren yarışmacı Eren seçildi.
2MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayı belirlendi. Yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte artık gecede 1 adayın belirleneceği açıklandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile yarışmacılar gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Kırmızı takımda gerçekleşen oylamada adı en çok yazılan Eren oldu. Böylece MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli bölümünde ilk eleme adayı Eren olarak belirlendi.
3ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişen eleme sistemine göre bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede üç isim mücadele edecek ve şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyunda da en az puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek.
4MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan çay saati konseptinde menü hazırlamalarını istedi. Menüde balkabaklı cevizli mini tart, közlenmiş biberli peynirli muffin, ekler, parmesanlı tuzlu kurabiye, krokanlı gold çikolatalı pasta, sakallı sandviç ve işneli mekik vardı. Bu yemekleri hazırlamaları için yarışmacılara tam 70 dakika süre verildi.

Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı açıkladı. Şeflerin kararına göre dokunulmazlık oyununda 4-3 skorla mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlığı oynamak için yeniden mutfağa girdi.
5BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Gecenin takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan Mert, Eren, Burcu, Dilara yeniden önlük giydi. Bu zorlu oyunda şefler, yarışmacılardan seçecekleri dört ürünle yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.
6
Yarışmacılara bu yemek için de tam 40 dakika süre verildi. Süre sonunda yemeklerin tadına bakan jüri, bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin Mert olduğunu açıkladı. Mert bu sonuçla eleme potasına girmekten kendini kurtardı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi