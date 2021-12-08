MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 7 Aralık MasterChef'te dokunulmazlık oyunu eleme adayını belirledi!
MasterChef'te eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı salı gecesi belli oldu. Çeyrek final heyecanına kısa süre kala MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununda yaşanan değişiklikle seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli 129. bölümünde şeflerin verdiği çay saati menüsünü rakiplerinden daha başarılı yapan mavi takım gecenin kazananı olurken, bireysel dokunulmazlığı alan Mert potadan kurtuldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası ismi en çok yazılan yarışmacı MasterChef'te 1. eleme adayı seçildi. İşte, 7 Aralık MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te 1. eleme adayı, salı akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli son bölümünde 9 yarışmacı ilk etapta çay saati konseptinde karşı karşıya geldi. Mavi takım, menüyü bir gün önceden bilmenin avantajı ile oyunu oynadı. Rekabet dolu oyunun sonunda mavi takım dokunulmazlığı elde etti. Kırmızı takımda ise eleme potasına giren yarışmacı Eren seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayı belirlendi. Yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte artık gecede 1 adayın belirleneceği açıklandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile yarışmacılar gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Kırmızı takımda gerçekleşen oylamada adı en çok yazılan Eren oldu. Böylece MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli bölümünde ilk eleme adayı Eren olarak belirlendi.
ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK
Değişen eleme sistemine göre bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede üç isim mücadele edecek ve şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyunda da en az puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan çay saati konseptinde menü hazırlamalarını istedi. Menüde balkabaklı cevizli mini tart, közlenmiş biberli peynirli muffin, ekler, parmesanlı tuzlu kurabiye, krokanlı gold çikolatalı pasta, sakallı sandviç ve işneli mekik vardı. Bu yemekleri hazırlamaları için yarışmacılara tam 70 dakika süre verildi.
Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı açıkladı. Şeflerin kararına göre dokunulmazlık oyununda 4-3 skorla mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlığı oynamak için yeniden mutfağa girdi.
Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı açıkladı. Şeflerin kararına göre dokunulmazlık oyununda 4-3 skorla mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlığı oynamak için yeniden mutfağa girdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Gecenin takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan Mert, Eren, Burcu, Dilara yeniden önlük giydi. Bu zorlu oyunda şefler, yarışmacılardan seçecekleri dört ürünle yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.