MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 5 Kasım MasterChef son bölümde kazanan takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Danilo şef'in imza tabağı olan 01 Adana yapılması istendi.



45 dakikalık sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler son üçe kalan ismin Ayyüce, Sefa ve Eray olduğunu açıkladı. Bir oylama daha yapan şefler dokunulmazlığı kazanan ismin Eray olduğunu duyurdu. Böylece Eray eleme potasına girmekten kurtuldu.