MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 5 Kasım MasterChef son bölümde kazanan takım
MasterChef eleme adaylar, son bölümde belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım tarihli 93. bölümünde İrlanda mutfağı rüzgarı esti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kıyasıya mücadele verdiği gecede, en iyi menüyü çıkaran kırmızı takım dokunulmazlığı aldı. Eray ve Esra'nın eleme oylamasında yaşadığı tartışma geceye damga vururken, ilk eleme adayı olan ismin sözleri tansiyonu daha fazla yükseltti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 5 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde kazanan isim
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MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım tarihli 93. bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Değişen kuralların ardından ilk eleme oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları İrlanda mutfağından kendilerine verilen menüyü yapmak için çaba gösterdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybederken, gecenin ilk eleme adayı yapılan oylama ile Furkan oldu. Furkan takım arkadaşlarını eleme adayı seçerken iyi düşünmemekle suçladı. Bireysel dokunulmazlığı alan Eray ise potaya girmekten kurtuldu. İşte, MasterChef 93. bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te hafta başı değişen eleme oyunu sonrası potaya giren isim belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda yapılan oylama sonrası en fazla ismi yazılan isim Furkan oldu.
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Emir, Esra ve Eray arasında seslerin yükselmesi stüdyoda gerginliğe neden oldu. Emir'in Esra'yı eleme adayı olarak seçmesiyle Eray Esra'ya yüklendi. Esra'nın Eray'a söylediği 'Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın' sözleri üzerine tansiyon bir anda yükseldi. Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler araya girdi.
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Tartışmanın devamında Eray Esra'yı demogoji yapmakla suçlarken Esra ağlamamak için kendisini zor tuttu. Diğer yandan ilk eleme adayı olan Furkan ise takım arkadaşlarını eleme adayı seçerken iyi düşünmemekle suçladı.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 93. son bölümünde yarışmacılar İrlanda menüsüni yapmak için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından karnabahar çorbası, İrlanda usulü soda ekmeği ve eeviled egg, cottage pie, ballı hardallı tavuk ve colecannon, İrlanda usulü elmalı kek ve custard sos yapmasını istedi.
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Kaptanlık düellosunda avantajı alan Serhat menüyü şefler ile birlikte hazırlamış daha sonra ise Kırmızı takıma bir gün önce menüyü açıklamıştı. Rakip takıma göre dokunulmazlık oyununda avantajlı olan kırmızı takım ilk oyunda da galip geldi.
Bir saatlik sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Danilo şef'in imza tabağı olan 01 Adana yapılması istendi.
45 dakikalık sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler son üçe kalan ismin Ayyüce, Sefa ve Eray olduğunu açıkladı. Bir oylama daha yapan şefler dokunulmazlığı kazanan ismin Eray olduğunu duyurdu. Böylece Eray eleme potasına girmekten kurtuldu.