MasterChef eleme adayı kim oldu, ödülü kim kazandı? 29 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim belli oldu

Şeflerin verdiği süre sonunda en beğenilen üç tabak belli oldu. Verilen karara göre en beğenilen tabaklar Tahsin ve Necla Hanım, Hasan ve Netice Hanım, Eren ve Arife Hanım oldu. Gecenin kazananı ise Arife hanım ve Eren oldu. Böylece Eren ve annesi ödülü almaya hak kazandı.