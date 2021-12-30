MasterChef eleme adayı kim oldu, ödülü kim kazandı? 29 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim belli oldu
MasterChef'te eleme adayı kim? sorusunun yanıtı yayınlanan bölümde netlik kazandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele verdiği MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık akşamı izleyici karşısına çıkan 145. bölümünde dokunulmazlık oyununda tavuk ürünleri kreatif yemek menüsü rekabeti yaşandı. Rakiplerinden daha başarılı menü hazırlayan mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takımdan bir isim MasterChef'te potaya girdi. Gecenin sonunda yarışmacı anneleri ile oynanan ödül oyunu ise heyecan dolu anları ekranlara getirdi. İşte, MasterChef'te 2. eleme adayı ve ödülü kazanan takım.
MasterChef eleme adayı ve ödül oyununu kazanan takım çarşamba akşamı belli oldu. Büyük finale haftalar kala MasterChef'te yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tavuk ürünlerinden üç farklı yaratıcı yemek menüsünün yapıldığı ilk turun ardından mavi takım dokunulmazlığı alırken, eleme adayı da Hasan seçildi. Yarışmacı annelerinin konuk olduğu gecede ödülü ise Arife hanım ve Eren kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme adayı belirlendi. Çarşamba akşamı kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara kazanırken Hasan ikinci eleme adayı olarak seçilerek direkt eleme potasına girdi. Böylece bu haftanın ilk 2 eleme adayı Burcu ve Hasan olarak belirlendi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan "Tavuk Ürünleri" ile üç çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Şefler, yarışmacılara bu oyunda tüm tavuk, taşlık, ciğer, yürek ve yumurta malzemelerini verdi. Bu yemeklerin yapılması için yarışmacılara tam 50 dakika zaman verildi.
Süre sonunda şefler, tadım yaparak değerlendirme gerçekleştirdi. Şeflerin verdikleri puanlara göre üç yemekten ikisini alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Öte yandan Somer Şef, Burcu'nun yaptığı yemek için kaşık attı. Mehmet Şef'in ardından Somer Şef'in de kaşık atması ile MasterChef'te böylece iki kez üst üste kaşık atılmış oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te oynanan ödül oyununa yarışmacıların annesi katıldı. Şefler bu turda annelerin yapmasını istedikleri yemeklerin hazırlanacağını açıkladı. Market alışverişi sonrası yarışmacılar, anneleri ile mutfakta hünerlerini sergiledi.