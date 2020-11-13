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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 00:52 | 

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım 12 Kasım

MasterChef eleme adayı çekişmeli geçen mücadelenin ardından belli oldu. Değişen eleme kuralının ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım tarihli 98. bölümünde en iyi menüyü yapan mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takımda bir isim gecenin sonunda MasterChef eleme potasına girdi. Somer Şef'in Eray'a gösterdiği tepki son bölüme damga vururken, haftanın ilk eleme adayı olan yarışmacının sözleri gerginliğe neden oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 12 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve kazanan takım.

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TV8 ekranlarında yayınlana MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım tarihli 98. bölümünde dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımın mücadelesi nefesleri kesti. İlk eleme oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de şeflerin verdiği beş çeşitlik menü öncesi, düelloyu daha önce kazanan kaptan Emir eşleşmeleri belirledi. Dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazandığı bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Uğur potaya girmekten kurtulurken, Barbaros ilk aday oldu. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.

2MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te hafta başı değişen eleme oyunu sonrası potaya giren isim belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama sonrası MasterChef ilk eleme adayı oy çokluğu ile Barbaros oldu. Eleme adayı olan yarışmacı arkadaşlarına hakkaniyet konusunda sitemde bulundu.

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Diğer yandan dokunulmazlık oyunu sırasında menünün açıklanmasıyla birlikte düello eşleşmeleri belli oldu. Yemek yapımı sırasında Mehmet Şef yarışmacılara 'Her iki takımı da bu rezillikten dolayı tebrik ediyorum' diyerek tepki gösterdi.

4MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 5 çeşitlik menü hazırlamasını istedi. Soğuk başlangıç, börek, ana yemek, tatlı düellolarının yaşandığı gecede her yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi.

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Kaptanlık düellosunda avantajı alan Emir yarışmacı eşleşmelerini kendisi seçti. Rakip takıma göre dokunulmazlık oyununda avantajlı olan kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. böylece şeflerin en beğendiği menüyü çıkaran mavi takım 3-1 üstünlük sağlayarak haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

6MASTERCHEFTE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI
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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacılara bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer şefin özel tarifi olan mumbar dolması istendi.

Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en iyi tabağı hazırlayan üç isim Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Bir oylama daha yapan şefler dokunulmazlığı Uğur'a verdi.

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