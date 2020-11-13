MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım 12 Kasım

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacılara bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer şefin özel tarifi olan mumbar dolması istendi.



Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en iyi tabağı hazırlayan üç isim Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Bir oylama daha yapan şefler dokunulmazlığı Uğur'a verdi.