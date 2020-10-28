MasterChef eleme adayı kim oldu, kimler potada? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giren isimler

MASTERCHEF LEME ADAYLARI KİMLER OLDU? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 87. bölümünde kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi.



Kırmızı takımda yapılan oylama sonunda ise Serhat gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece Tanya ve Serhat ilk eleme adayları oldu.