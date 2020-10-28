MasterChef eleme adayı kim oldu, kimler potada? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giren isimler
'MasterChef eleme adayları' son bölümde belli oldu. Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, 'Kör tadım' konseptinde yarışmacılar kendi yaptıkları yemeklerin tadına baktı. 11. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Tanya ve Eray arasında yaşanan gerginliğim damga vurduğu gecede, MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan iki eleme adayı belirlendi. Peki, MasterChef eleme potasına kimler girdi? İşte, MasterChef Türkiye 27 Ekim eleme adayları ve dokunulmazlığı alan takım
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MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim tarihli 87. bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme potasına girmek istemeyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kör tadım yaparak takım arkadaşlarının yaptıkları çorbaları belirlemeye çalıştı. Dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazandığı bölümde bireysel dokunulmazlığı alan Barbaros ilk eleme adayı olarak kaptan Tanya'yı potaya gönderdi. İşte, son bölümün özeti.
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MASTERCHEF LEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 87. bölümünde kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi.
Kırmızı takımda yapılan oylama sonunda ise Serhat gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece Tanya ve Serhat ilk eleme adayları oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, günü konsepti konsepti, "kör tadım" olarak belirlendi. Mehmet, Somer ve Danilo Şef kör tadım oyununda acılı bulgur çorbası, terbiyeli işkembe çorbası, mercimek çorbası, balık çorbası ve minestrone çorbası yapıldı. Şefler takımlara çorba menüsü için 45'er dakika süre verdi.
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Takımlardan sırasıyla kuliste bekleyen yarışmacılar, gözleri kapalı şekilde içeri alındı ve çorbaların tadına baktı. Yarışmacılar ve verdikleri puanların dağılımına göre en çok doğru tahmini Uğur yaptı. Böylece MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Kırmızı takım yarışmacıları 27 Ekim bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağı olan yemeği yaptı. Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Barbaros oldu.