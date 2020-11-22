MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 21 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef eleme adayı son bölümde belli oldu. İkinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım tarihli 104. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Bursa'ya konuk olan yarışmacıların Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Şarkıcı Fettah Can ve Sercan Yıldırım'ın yarışmaya konuk olması ise renkli anlara neden oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 21 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef eleme gecesi öncesi eleme potasına giren isimler kesinlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım 104. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bursa'da yapılan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kendilerine verilen sürede en iyi beş çeşitlik menüyü çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takımda yapılan oylamada ise haftanın ikinci eleme adayı Ayyüce oldu. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te potaya giren Uğur'un ardından kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Ayyüce MasterChef'te eleme potasına giren isim oldu. Hafta başında yapılan eleme oyunda ilk eleme adayı Uğur olmuştu.
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Diğer yandan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MasterChef Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Bursa'ya konuk oldu. Şefler burada yarışmacılardan 5 çeşitlik menü hazırlamasını istedi. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Muradiye çorba, zeytinyağlı iç baklalı enginar, kestaneli iç pilav, pideli köfte ve süt helvası yaptı.
Survivor'da geçtiğimiz sezon yarışan futbolcu Sercan Yıldırım ve Şarkıcı Fettah Can'ın Bursa'daki özel konuklar arasında yer alması ise geceye renk kattı.
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Verilen sürenin ardından Bursa'daki özel konuklar yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Hazırladıkları yemekleri en iyi şekilde misafirlere servis ederek dokunulmazlığı alan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı olan yemeğin yapılması istendi.
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Jürinin oybirliği verdiği karar göre bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı. Serhat böylece eleme potasına girmekten kurtularak kendisini garanti altına aldı.