Televizyon Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 01:16 | 22 Kasım 2020 - 01:16

MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 21 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef eleme adayı son bölümde belli oldu. İkinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım tarihli 104. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Bursa'ya konuk olan yarışmacıların Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Şarkıcı Fettah Can ve Sercan Yıldırım'ın yarışmaya konuk olması ise renkli anlara neden oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 21 Kasım MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.