MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 15 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve 25 bin TL para ödülünü alan yarışmacı
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın ikinci eleme ve ödül oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'te çekişmeli geçen mücadelenin ardından potaya giren isim netlik kazandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği en iyi yemeği yapan Serhat ve Özgül eleme potasından kurtulurken, Barbaros ve Emir finale kaldı. Eleme tadımında Mehmet Şef ve Barbaros arasında tartışma yaşanırken seslerin yükselmesiyle stüdyo adeta buz kesti. MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık tarihli 122. bölümünde, 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan isim ise Eray oldu. İşte, MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef eleme gecesi öncesi potaya giren ikinci isim belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık tarihli 122. bölümünde eleme oyunu ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bolu'ya konuk olan yarışmacılar kendilerine verilen sürede en iyi menüyü yapmaya çalışarak kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ikinci eleme oyununda potaya giren isim şeflerin kararı ile Barbaros oldu. Eleme oylamasında Mehmet Şef ve Barbaros arasında tansiyon yükseldi. Bu gidişle yarışmacıya potaya girebileceği söyleyen Mehmet Şef'e Barbaros'tan da karşılık geldi. İşte, MasterChef 122. bölüm özeti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direkt eleme oyunu için tezgah başına geçti. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül eleme oyununda Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman yapmak için mücadele verdi. Takım oyununun oynanmadığı gecede yarışmacılar Danilo Şef'in tekniğine göre yemeklerini hazırladı. MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme aday Barbaros oldu. Gecenin birincisi ise Serhat seçildi.
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Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılara verdikleri sürenin ardından yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Gecenin birincisi Serhat, ikincisi Özgül olurken üçüncü isim Emir oldu. Barbaros ise eleme potasına girdi. Eleme adayı olan Barbaros Somer Şef'in nasıl hissediyorsun sorusuna kendimi potaya hazırlayacağım şeklinde yanıt verdi.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de eleme oyunu öncesi yarışmacılar Bolu'ya konuk oldu. 25 bin TL değerindeki para ödülü için yarışmacılar önemli misafirlere yemek hazırladı.
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Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir'in hazırladıkları menüyü özel misafirler tattı ve şefler oylamaları açıkladı. Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray oldu. Eray böylece MasterChef'te 25 bin TL'yi alan isim oldu.
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ELEME TADIMINDA GERGİNLİK
Eleme oylamasında Mehmet Şef Barbaros ve Özgül'ün kendilerini saldıklarını ve daha dikkatli olmaları ikazında bulundu. Barbaros'un dolabın kapağını açık bıraktığını söyleyen Mehmet Şef'e Barbaros da sesini yükselerek cevap verdi.