Televizyon Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 00:51 | 16 Aralık 2020 - 00:51

MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 15 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve 25 bin TL para ödülünü alan yarışmacı

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın ikinci eleme ve ödül oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'te çekişmeli geçen mücadelenin ardından potaya giren isim netlik kazandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği en iyi yemeği yapan Serhat ve Özgül eleme potasından kurtulurken, Barbaros ve Emir finale kaldı. Eleme tadımında Mehmet Şef ve Barbaros arasında tartışma yaşanırken seslerin yükselmesiyle stüdyo adeta buz kesti. MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık tarihli 122. bölümünde, 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan isim ise Eray oldu. İşte, MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.