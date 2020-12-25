MasterChef eleme adayı kim oldu? Düello sonunda Özgül gözyaşlarına hakim olamadı... İşte 24 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim
MasterChef eleme adayı kim oldu, sorusu son bölümle beraber yanıtını buldu. Barbaros ve Emir'in potada olduğu haftada çeyrek final mücadelesinde Özgül - Serhat düellosu yaşandı. Ünlü şef Fatih Tutak'ın geceye konuk olduğu bölümde, ikili düellonun sonunda birinci olan isim MasterChef finalisti oldu. Şeflerden en az oyu alarak gecenin kaybedeni olan yarışmacı ise MasterChef 3. eleme adayı seçildi. MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık tarihli 128. bölümünde Özgül ve Serhat arasında geçen diyalog ise eğlenceli anları ekranlara getirdi. İşte, 24 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim.
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MasterChef'te 19. haftanın son eleme adayı şeflerin 3 turda verdiği oylamaların ardından kesinleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık tarihli son bölümünde, Şef Fatih Tutak'ın barbun menüsü, yaratıcılık oyunu ve Mehmet Şef'in menüsü için Özgül ve Serhat mücadele verdi. Üçlü turun ardından şeflerin verdiği puanlama ile Serhat gecenin birincisi olarak MasterChef'te finale adını yazdırdı. Eleme potasına giren Özgül ise gözyaşlarına hakim olamadı. İşte, son bölümün özeti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından haftanın ikinci eleme adayı 63 puanla Özgül oldu.MasterChef yarışmacıları Serhat ve Özgül perşembe akşamı ikili düelloda, ilk etapta Şef Fatih Tutak'ın menüsünü yapmak için karşılaştı. Barbun, roka sosu, dometesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağı için yarışmacılara tam 75 dakika süre verildi.
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Sürenin ardından oylamaları yapan şefler puanları açıkladı. İlk etap sonunda Serhat toplam 30 puan alırken, özgül, 26 puan aldı. Böylece ilk oyunun galibi Serhat oldu.
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İkinci oyunda ise yarışmacılar yaratıcılık oyununda karşılaştı. Şefler yaratıcılık oyununda ana ürün "Susam"ı yarışmacılara verdi. 45 dakika süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Bu oyunun sonunda da kazanan isim Serhat oldu.
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Üçüncü ve son etapta ise bu kez iki yarışmacı Somer Şef'in özel tarifi olan Pekin Ördeği için karşılaştı. Somer şef, bu özel tarifin detaylarını yarışmacılara anlattı. Şefler süre olarak 75 dakika + 15 dakika verdi. Puanlama sonrası Serhat 21, Özgül 16 puan aldı.
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Böylece üç oyunun ardından toplam puanlama Serhat 74, Özgül 63 puan şeklinde gelişti. Gecenin birincisi olan Serhat MasterChef finalisti olurken, kaybeden Özgül gözyaşlarına hakim olamadı. Emir, Barbaros ve Özgül cumartesi günü eleme potasında karşılaşacak.