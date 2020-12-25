MasterChef eleme adayı kim oldu? Düello sonunda Özgül gözyaşlarına hakim olamadı... İşte 24 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim

Üçüncü ve son etapta ise bu kez iki yarışmacı Somer Şef'in özel tarifi olan Pekin Ördeği için karşılaştı. Somer şef, bu özel tarifin detaylarını yarışmacılara anlattı. Şefler süre olarak 75 dakika + 15 dakika verdi. Puanlama sonrası Serhat 21, Özgül 16 puan aldı.