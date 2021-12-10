MasterChef eleme adayı kim oldu 9 Aralık 2021? İşte MasterChef'te potaya giren son isim ve dokunulmazlığı kazanan takım!

MasterChef eleme potasına kim girdi, sorusunun yanıtı 9 Aralık MasterChef son bölümünde belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 9 yarışmacı dış çekim için bu perşembe Kilis'e konuk oldu. Beş çeşit yöresel yemek menüsünde karşılaşan takımlar rakiplerinden daha iyi lezzet sunmak için dakikalar ile yarışırken, son dokunulmazlığı da mavi takım aldı. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ise MasterChef 3. eleme adayı Mert oldu.