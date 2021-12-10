MasterChef eleme adayı kim oldu 9 Aralık 2021? İşte MasterChef'te potaya giren son isim ve dokunulmazlığı kazanan takım!
MasterChef eleme adayının belirlendiği perşembe gecesi haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Adım adım büyük finale yaklaşan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Aralık tarihli 131. bölümünde mavi takım ve kırmızı takım, 3. dokunulmazlık oyununu Kilis'te oynadı. Beş çeşit yöresel yemek konseptinin yapıldığı gecede konuk jüri üyelerinin oylarına göre MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlığın sahibi de Burcu oldu. Kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği gecenin sonunda ismi en çok yazılan bir yarışmacı MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
MasterChef eleme potasına kim girdi, sorusunun yanıtı 9 Aralık MasterChef son bölümünde belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 9 yarışmacı dış çekim için bu perşembe Kilis'e konuk oldu. Beş çeşit yöresel yemek menüsünde karşılaşan takımlar rakiplerinden daha iyi lezzet sunmak için dakikalar ile yarışırken, son dokunulmazlığı da mavi takım aldı. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ise MasterChef 3. eleme adayı Mert oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın son eleme adayı belirlendi. Yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte gecede sadece 1 eleme adayı seçilmeye başlandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile yarışmacılar gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Kırmızı takımda gerçekleşen oylama sonucu eleme potasına Mert girdi. Böylece MasterChef eleme adayları Eren, Görkem ve Mert olarak belirlendi. 3 yarışmacı pazar akşamı eleme oyununda mücadele verecek.
Kırmızı takımda gerçekleşen oylama sonucu eleme potasına Mert girdi. Böylece MasterChef eleme adayları Eren, Görkem ve Mert olarak belirlendi. 3 yarışmacı pazar akşamı eleme oyununda mücadele verecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Danilo, Somer ve Mehmet Şef Kilis'te gerçekleşen dokunulmazlık oyununda yarışmacıların yöresel yemekler hazırlamalarını istedi. Menüde ise ekşili kebap, öcce, kübbülmüşviyye, şişberek, cennet çamuru vardı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Gecenin takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan Mert, Burcu, Dilara yeniden önlük giydi. Bu zorlu oyunda şefler, yarışmacılardan sıfır atık konseptinde yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Süre ise 40 dakika olarak belirlendi.