MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef potaya giren isim ve son bölümde kazanan takım
MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayı son bölümde belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de Danilo şefin özel tarifi kış bahçesi yemeği ile bireysel dokunulmazlığı alan Serhat bir haftayı daha garantilerken, mavi takımda seçilen MasterChef eleme adayı kaptan Ebru tarafından belirlendi. İkili düelloların yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım tarihli 108. bölümünde Sefa'nın yemek yapan Eray'a balkondan talimat vermesi ikili arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu. Gecenin sonunda eleme adayı olan isim ise şaşkınlık yarattı. İşte, MasterChef eleme adayı ve son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef eleme adayı, dokunulmazlık mücadelesinin ardından kesinlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 27 Kasım tarihli 108. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikili düelloda karşı karşıya geldi. 4 çeşitlik menünün, kaptanlık düellosunda avantaj kazanan Sefa tarafından belirlendiği son bölümde potaya giren ilk isim Uğur oldu. MasterChef birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise avantaja sahip olan kırmızı takım oldu. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
2
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda seçildi. Mavi takımda yapılan oylama sonrası Ebru ve Uğur'un oyları eşit çıktı. Bu durumda kaptan Ebru'nun kararıyla MasterChef ilk eleme adayı Uğur oldu.
3
Abone Ol
Diğer yandan dokunulmazlık oyunu sırasında Sefa ve Eray arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kırmızı takım kaptanı Sefa balkondan takım arkadaşlarına talimat verirken dolma dolduran Eray'a içine daha fazla malzeme koymasını söyledi. Kaptan Sefa'nın sözlerine Eray tepki gösterdi. Daha sonra açıklama yapan Eray Sefa ile karşı takımı yanıltmak için böyle bir oyun oynadıklarını açıkladı.
4
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar ikili düellolarda mücadele verdi. Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, bu turda eşletmeleri belirledi. Soğan dolma yemeğini Eray ve Özgül, zeytinyağlı portakallı çanak kerevizi Barbaros ve Serhat, imambayıldı yemeğini Emir ve Ebru, zeytinyağlı lahana sarma yemeğini ise Sefa ve Uğur yaptı.
5
Abone Ol
Her yemek için 35 dakika veren şefler sürenin ardından yemeklerin tadına baktı. Şefler yaptıkları değerlendirme sonrası son kuru kazanan Barbaros takımına galibiyet getirdi. Böylece dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.
6
Abone Ol
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için önlük giydi. Bireysel dokunulmazlıkta şefler yarışmacılardan Danilo şefin özel tarifi Kış Bahçesini yapmasını istedi.
Verilen süre sonunda şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bu turda bireysel dokunulmazlığı alan isim Serhat oldu.