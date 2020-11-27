MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef potaya giren isim ve son bölümde kazanan takım

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar ikili düellolarda mücadele verdi. Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, bu turda eşletmeleri belirledi. Soğan dolma yemeğini Eray ve Özgül, zeytinyağlı portakallı çanak kerevizi Barbaros ve Serhat, imambayıldı yemeğini Emir ve Ebru, zeytinyağlı lahana sarma yemeğini ise Sefa ve Uğur yaptı.