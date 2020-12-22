MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde en yüksek puanı alan yarışmacı
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Çeyrek final heyecanının yaşandığı MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşanan değişikliğin ardından MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık tarihli 126. bölümde, şeflerin verdiği en iyi yemeği yapan isimler potadan kurtuldu. Barbaros, Emir, Özgül ve Serhat'ın yarıştığı gecede, şefler üçlü turda on üzerinden yarışmacılara oylarını verdi. Ünlü şef Rafet İnce'nin geceye renk kattığı bölümde, en az puanı alan bir isim eleme potasına girerken, Serhat 66 puanla gecenin birincisi oldu. İşte, en az puanı alan MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef'te 1. eleme adayı, pazartesi akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık tarihli son bölümünde son 4'e kalan çeyrek finalistler ilk etapta Şef Rafet İnce'nin tabağını yapmak için mücadele verdi. Deniz Mahsulleri Varyasyonu tabağını yapan yarışmacıların yemeklerinin tadına bakan şefler, oy birliği ile eleme potasına giren ilk ismin Emir olduğunu duyurdu. Gecenin dördüncüsü olarak potaya giren Emir 49 puan alırken, Serhat 66 puanla gecenin birincisi oldu. İşte, MasterChef son bölümün özeti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan 3'lü turda, gecenin eleme adayı 49 puanla Emir oldu. Özgül şeflerden aldığı 57 puanla üçüncü, Barbaros 65 puanla ikinci oldu. Serhat ise 66 puanla birinci seçildi.
Eray'ın elenmesinin ardından MasterChef yarışmacıları, Emir, Barbaros, Serhat, Özgül şef önlüklerini giydi. MasterChef'te çeyrek finale kalan yarışmacılar ilk etapta, Rafet İnce’nin tabağı, Deniz Mahsulleri Varyasyonu'nun yapmaya çalıştı. Şefler bu turda yarışmacılara tam 15 dakika süre verdi. Yapılan tadımın ardından Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.
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Günün ikinci oyununda ise şefler yarışmacılardan yaratıcılık oyuyunda tabak hazırlamasını istedi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ürün "Damla Sakızı" olarak belirlendi. Şefler yaratıcılık turunda yarışmacılarda tam 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler on puan üzerinden yaptıkları puanlamaları açıkladı ve Barbaros 16, Serhat 18, Emir 20, Özgül 21 puan aldı.
İki oyunun sonunda Barbaros 47, Serhat 43, Özgül 45, Emir 37 puan topladı.
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Büyük finale günler kala yarışmacılar gecenin son yemeği için tezgah başına geçti. Son etapta ise şefler bu kez final dörtlüsünden Mehmet şefin imza tabağı "Dana Yanak" yapmasını istedi. Bu tabağı hazırlamaları için yarışmacılara bir saat süre verildi.
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Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı. Bu oyunda Serhat 23, Barbaros 18, Özgül 12, Emir 12 puan aldı. Üçüncü oyunla beraber toplam oylamalar belli oldu. Gecenin sonunda Serhat 66 puanla birinci, Barbaros 65 puanla ikinci, Özgül 57 puanla üçüncü Emir ise 49 puanla gecenin sonuncusu oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Emir oldu.