MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümde en yüksek puanı alan yarışmacı

MasterChef'te 1. eleme adayı, pazartesi akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık tarihli son bölümünde son 4'e kalan çeyrek finalistler ilk etapta Şef Rafet İnce'nin tabağını yapmak için mücadele verdi. Deniz Mahsulleri Varyasyonu tabağını yapan yarışmacıların yemeklerinin tadına bakan şefler, oy birliği ile eleme potasına giren ilk ismin Emir olduğunu duyurdu. Gecenin dördüncüsü olarak potaya giren Emir 49 puan alırken, Serhat 66 puanla gecenin birincisi oldu. İşte, MasterChef son bölümün özeti.