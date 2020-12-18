MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef eleme potasına giren yarışmacı ve ödül oyununu kazanan isim

BARBAROS MEHMET ŞEF'TEN ÖZÜR DİLEDİ MasterChef'te geçtiğimiz bölümde Mehmet Şef ile gerginlik yaşayan Barbaros, ödül oyunu sonrası ödül diledi. Barbaros, " Mehmet Şef ile bir durum yaşadık. Ben bu durumu düşündüm sabaha kadar. Ordaki hata öngörülemez bir hataydı. Oradaki hata benim hatamdı. O yüzden sizden özür diliyorum" dedi. Barbaros'un özrünün ardından Mehmet Şef, "Gelmişiz yarışmanın son anına spatula var mı, kalıp var mı diyorsun. Bunu dememeniz lazım. Özrünü kabul ediyorum. Emeğinize yazık ben ona feryat ediyorum" dedi.