MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef eleme potasına giren yarışmacı ve ödül oyununu kazanan isim
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık tarihli 123. bölümünde eleme potasına giren isim belli oldu. Ödül oyununda eski yarışmacılarla yemeklerin yapıldığı gecede, ödülü kazanan ikili Barbaros ve Batuhan oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği tabağı rakiplerinden daha iyi yaparak eleme potasından kurtulan isim ise Emir olurken Serhat ve Özgül finale kaldı. Mehmet Şef'le gerginlik yaşayan Barbaros'un özür dilemesi ise son bölüme damga vurdu. İşte, MasterChef 3. eleme adayı olan yarışmacı ve son bölüm özeti.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık tarihli 123. bölümünde haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. İlk etapta ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı bölümde, 2019 sezonu yarışmacılarından Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa geceye konuk oldu. Ödül oyunu sonrası oynana dokunulmazlık oyununda ise haftanın üçüncü eleme adayı, Serhat seçildi. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası Özgül, Emir ve Serhat eleme oyununda Somer Şef'in Ördek Pastilla tabağını yapmak için mücadele verdi. Yarışmacılara, bu özel ve zor tarifi hazırlamak için 75 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadına baktı. Şefler, verdikleri oybirliği ile potadan kurtulan ilk ismin Emir olduğunu duyurdu.
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Emir böylece dokunulmazlığı da almış oldu. Özgül ve Serhat arasında yapılan oylama sonunda MasterChef'te potaya giren üçüncü isim Serhat oldu. Bu haftanın diğer elem adayları ise Eray ve Barbaros olmuştu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Finale adım adım yaklaşılırken MasterChef'te yarışmacılar ödül oyunu oynayarak stres attı. MasterChef 123. bölümde Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa programa konuk oldu. keyifli anların yaşandığı gecede kura çekilişi ile eşleşmeler yapıldı.
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Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi sonrası şefler yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmasını istedi.
Bir saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir olurken gecenin kazanan çifti, Barbaros ve Batuhan oldu.
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BARBAROS MEHMET ŞEF'TEN ÖZÜR DİLEDİ
MasterChef'te geçtiğimiz bölümde Mehmet Şef ile gerginlik yaşayan Barbaros, ödül oyunu sonrası ödül diledi. Barbaros, " Mehmet Şef ile bir durum yaşadık. Ben bu durumu düşündüm sabaha kadar. Ordaki hata öngörülemez bir hataydı. Oradaki hata benim hatamdı. O yüzden sizden özür diliyorum" dedi. Barbaros'un özrünün ardından Mehmet Şef, "Gelmişiz yarışmanın son anına spatula var mı, kalıp var mı diyorsun. Bunu dememeniz lazım. Özrünü kabul ediyorum. Emeğinize yazık ben ona feryat ediyorum" dedi.