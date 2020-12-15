MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'de adım adım final heyecanı başlarken, yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunu için önlük giydi. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık tarihli 121. bölümünde tüm yarışmacılar aileleriyle beraber mutfağa girerek yemek yaptı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşının yarıştığı gecede ödülü alan isim Serhat oldu. Eleme oyunu sonrası potaya giren haftanın ilk eleme adayı ise Eray olarak belirlendi. İşte, son bölümde yaşananlar.