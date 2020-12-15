MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve ödül oyununu kazanan yarışmacı
MasterChef'te eleme adayı son bölümde belli oldu. Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de ilk 5'e kalan yarışmacılar 'Beef Wellington' yemeğinde gecenin en başarılı tabağını çıkarmak için karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği en iyi yemeği, yapan yarışmacılar potadan kurtulurken bir isim haftanın ilk eleme adayı oldu. Ailelerle soru cevap ödül oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık tarihli 121. bölümünde ödülü kazanan isim Serhat oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme potasına giren isim ve son bölümün özeti.
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MasterChef Türkiye'de adım adım final heyecanı başlarken, yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunu için önlük giydi. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık tarihli 121. bölümünde tüm yarışmacılar aileleriyle beraber mutfağa girerek yemek yaptı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşının yarıştığı gecede ödülü alan isim Serhat oldu. Eleme oyunu sonrası potaya giren haftanın ilk eleme adayı ise Eray olarak belirlendi. İşte, son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direk eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda Beef Wellington yapmak için müdadele verdi. Takım oyunu olmadan yarışmacıların tamamı Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre yemeklerini hazırladı.
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Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılara bu yemeği hazırlamak için tam 1 saat süre verdi. Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de eleme oyunu öncesi senkli anlar yaşandı. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.
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Soru cevap oyunu sonrasında da yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamaya başladı. Şeflerin kararı sonrasında ailelerle soru cevap ödülünü kazanan isim Serhat oldu.