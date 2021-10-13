MasterChef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef eleme potasına giren isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Zorlu anların yaşandığı gecede MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu Tahsin kazandı. Dokunulmazlığın sahibi olan Tahsin haftanın ikinci eleme adayı olarak Rabia'nın ismini verdi.



Üçüncü adayı belirlemek için ise mavi takımda oylama gerçekleşti. Yarışmacıların kullandıkları oy sonuçlarına göre MasterChef 3. eleme adayı ise Eren oldu. Böylece Rabia ve Eren eleme potasına girdi.