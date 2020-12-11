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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 00:48 | 

MasterChef eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık tarihli 118. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için 'kış menüsü' konseptinde gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Yarışmacıların Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri kusursuz şekilde yapmaya çalıştığı gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesi Özgül ile Eray arasında seslerin yükselmesi ise son bölümde tansiyonu yükseltti. İşte, 10 Aralık MasterChef eleme potasına giren yarışmacı ve son bön bölümde yaşananlar.

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MasterChef eleme gecesi öncesi haftanın ilk dokunulmazlık oyununda potaya giren isim belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık tarihli 118. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 'Kış Menüsü' konseptinin yapıldığı gecede, en iyi beş çeşitlik menüyü çıkaran kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Mavi takımda yapılan oylamada ilk eleme adayı Sefa olarak belirlendi. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.

2MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım eleme oymasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada Serhat'ın kullandığı oy eleme adayını belirledi. Sefa, Barbaros ve Serhat'ın olduğu mavi takımda Serhat oyunu Sefa'dan yana kullandı.

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Diğer yandan kaptanlık oyununda düelloyu kazanan Sefa'nın kazandığı avantaj son bölümde açıklandı. Bu avantajla beraber kırmızı takım yarışmacıları birbirlerine bağlı şekilde yemek yaptı. Kırmızı takımda yaşanan zorlu mücadelede Eray ile Özgül arasında bağırma tartışması yaşandı. Eray oyun oynamayacağını ve sinirlendiğini söylese de ortam eski haline döndü.

4MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar kış menüsü yapmak için karşı karşıya geldi. Bu oyunda soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı menüsü yapıldı. Bu oyunda kırmızı takım birbirlerine bağlı şekilde yemek yaparken mavi takım normal şekilde yemeğini hazırladı.

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Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Yapılan oylama ile dokunulmazlığı alan isim kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi.

6BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda şefler yarışmacılardan Somer şefin imza tabağı "Mercan Resifi" yapmasını istedi. Yemek için verilen süre tam 40 dakika oldu.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlığı alan isim Serhat oldu. Şeflerin aldığı karara göre en zayıf tabağın sahibi Sefa olurken, Barbaros ise ikinci oldu.

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