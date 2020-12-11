Televizyon Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 00:48 | 11 Aralık 2020 - 00:48

MasterChef eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık tarihli 118. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için 'kış menüsü' konseptinde gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Yarışmacıların Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri kusursuz şekilde yapmaya çalıştığı gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesi Özgül ile Eray arasında seslerin yükselmesi ise son bölümde tansiyonu yükseltti. İşte, 10 Aralık MasterChef eleme potasına giren yarışmacı ve son bön bölümde yaşananlar.