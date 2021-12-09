MasterChef eleme adayı belli oldu! 8 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan kendisini garanti altına alırken, diğer yarışmacılar da oylarını kullandı.



Yapılan oylama sonucunda adı en çok yazılan Görkem, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Bu hafta MasterChef'te eleme gecesi 3 eleme adayı mücadele verecek.