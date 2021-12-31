MasterChef eleme adayı: 30 Aralık 2021 MasterChef’te potaya kim girdi, ödül oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı heyecan dolu son bölümde belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef'in 30 Aralık akşamı ekranlara gelen 146. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Gebze Bilişim Vadisi’nde haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 3 çeşitlik yemek menüsü rekabetinin yaşandığı heyecan dolu oyunda dokunulmazlığı kırmızı takım alırken, mavi takımdan bir isim de MasterChef eleme potasına girdi. Ünlü isimlerle oynanan ödül oyunu da geceye damga vurdu. İşte, 30 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve eleme adayı.
MasterChef'te 3. eleme adayı ve ödülü kazanan takım perşembe gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek finale doğru yaklaşan MasterChef Türkiye'nin seyirci karşısına çıkan son bölümünde, son dokunulmazlık oyunu Gebze'de oynandı. Şeflerin istediği menüyü rakiplerinden daha iyi çıkaran kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, gecenin eleme adayı da Tahsin oldu. Renkli anların yer aldığı ünlülerle oynanan ödül oyununun galibi de yine kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda Eren, bireysel dokunulmazlığı kazanırken, diğer yarışmacılar için oylama yapıldı. Sergen ve Tahsin, birbirlerine oy kullanırken Eren'in oyu eleme adayını belirledi. Oy sonucuna göre MasterChef 3. eleme adayı Tahsin seçildi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sezonun son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Gebze Bilişim Vadisi’ne konuk oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan dokunulmazlık oyununda istiridye mantarlı strudel böreği, portakal soslu ördek, creme brulee menüsünü hazırlamalarını istedi. Mavi takım ve Kırmızı takım, bu verilen malzemeler ile 45 dakika süre içerisinde en iyi menüyü çıkarmaya çalıştı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ünlüler ile beraber yarışmacılar tezgah başına geçti. Ünlülerle ödül oyununa Zuhal Topal, Pınar Altuğ, Mustafa Ceceli ve Selin Imer Ceceli katıldı. Mavi takım ve Kırmızı takım için stüdyoda kura çekimi gerçekleşti. Menüde mercimek köftesi, ravioli, köri soslu tavuk, çökertme kebabı ve astarlı sütlaç vardı.