MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı
GeriMagazin MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 12:37 | 

MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışmacılarından Duygu Acarsoy, hafta başı ekrana gelen bölümde ilk eşi tarafından dolandırıp kendisiyle boşandıktan 14 gün sonra da en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bu açıklamaların ardından Duygu'nun Esra Erol'un programına konuk olduğu ortaya çıktı. Eski eşi hakkında canlı yayına bağlanıp konuşan Duygu'nun anlattıkları herkesi şaşırttı.

2
Abone Olgoogle-news

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi.

3ESRA EROLDA PROGRAMINA KATILMIŞ
Abone Olgoogle-news

ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILMIŞ

Yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Duygu'nun bu anlattıklarının ardından hayatı merak konusu oldu. Araştırmaların arından Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi. O dönemde katıldığı canlı yayında herkesi şoke eden ifadeler kullanan Duygu'nun söyledikleri karşısında sunucu Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemiyor.

4BEN BOŞANIR BOŞANMAZ DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPTILAR
Abone Olgoogle-news

'BEN BOŞANIR BOŞANMAZ DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPTILAR'

Duygu, Merve Gül'ün ilkokuldan bu yana arkadaşı olduğunu belirterek, "Benden sonra değil, benimle birlikteyken birlikte olmaya başladılar ve ayrıldıktan hemen sonra davullu zurnalı düğün yaptılar" diyor.Eski kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda dolandırdığını da söyleyen Duygu Acarsoy, eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunmuş.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi