MasterChef Duygu kiminle evlendi, eşi kim? MasterChef Duygu Acarsoy'un hayatıyla ilgili merak edilenler

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR? 35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.