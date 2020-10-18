MasterChef Duygu kiminle evlendi, eşi kim? MasterChef Duygu Acarsoy'un hayatıyla ilgili merak edilenler
MasterChef Duygu Acarsoy nişanlısıyla dünya evine girdi. Bir süre önce MasterChef Türkiye'de 'beni aldattı' itirafında bulunduğu nişanlısıyla evlenen MasterChef Duygu'nun hayatı ve eşi magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. MasterChef Duygu Acarsoy'un nikahına MasterChef yarışmacıları da katıldı. Peki, MasterChef Duygu kiminle evlendi ve eşi kimdir? İşte, MasterChef Duygu Acarsoy'un eşi ve hayatıyla ilgili ayrıntılar.
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MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından olan ve yemeğine bilerek fazla tuz koyarak elenen MasterChef Duygu Acarsoy, beni aldattı dediği eşi 'Uğur Atun' ile evlendi. İhanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu. Yarışmaya Ankara’dan katılan MasterChef Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alıyor. MasterChef Duygu AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürüyor.
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MASTERCHEF DUYGU KİMİNLE EVLENDİ?
MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan MasterChef Duygu Acarsoy Uğur Atun ile evlendi. Duygu Acarsoy'un eşi Uğur Atun, Klass Magazin Dergisi İstihbarat Müdürü olarak görev yapıyor. Atun, iş, sanat, ve magazin dünyasında fotoğraf çekimleri yapıyor.
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MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.
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Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.
Duygu AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini devam ettiriyor.