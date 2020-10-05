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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 13:22 | 

MasterChef Duygu kimdir, neden bilerek elendi? İşte MasterChef Duygu’nun bilinmeyenleri

MasterChef 2020’nin 4 Ekim tarihli bölümünde elenen isim Duygu Acarsoy oldu, elemeden sonraki itirafı ise çok konuşuldu. Daha önce eski eşinden şiddet gördüğünü açıklamasıyla adından söz ettiren Duygu, elenmek için yemeği bilerek kötü yaptığını söyledi. Peki, MasterChef Duygu kimdir, neden bilerek elendi? İşte MasterChef Duygu’nun bilinmeyenleri…

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35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

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MasterChef’te hayatıyla ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşmıştı. Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" sözleriyle yarışmacıları derinden etkilemişti. Bu açıklamaların ardından Duygu'nun Esra Erol'un programına konuk olduğu ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi. Duygu, Merve Gül'ün ilkokuldan bu yana arkadaşı olduğunu belirterek, "Benden sonra değil, benimle birlikteyken birlikte olmaya başladılar ve ayrıldıktan hemen sonra davullu zurnalı düğün yaptılar" diyor.Eski kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda dolandırdığını da söyleyen Duygu Acarsoy, eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunmuş.

3NEDEN BİLEREK ELENDİ
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NEDEN BİLEREK ELENDİ?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasına binlerce isim arasından seçilen ve deniz ürünlerinde oldukça başarılı olan Duygu, balık ekmek yemeğini en kötü yapan isim oldu. Duygu için konuşan Mehmet şef 'ciddi olarak sabote edilmiş bir tabak, bu seviyede bir yarışmacının böyle bir hata yapacağına inanmıyorum' ifadelerini kullandı. Şeflerin ısrarı üzerine açıklamada bulunan Duygu Acarsoy, ‘Bilerek ve isteyerek bugün kötü tabak çıkardım' dedi.

Acarsoy, 'Bunun için sizlerden özür diliyorum, emeğiniz çok büyük. Ben bir akademisyenim üniversitede eğitmen olarak çalışıyorum. Ben bir tercih yapmak zorunda kaldım akademik kariyerim bu durum karşısında biraz daha ağır bastı ben de yemeğimi kötü yaptım' dedi.

4DUYGU ACARSOY’DAN AÇIKLAMA
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DUYGU ACARSOY’DAN AÇIKLAMA

MasterChef'e veda eden Duygu Acarsoy sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim… Kaç kere yazdım, sildim bilemiyorum! Yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol yazmak sanırım... Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim.

Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020’den çekildim.

Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; Öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebini, yarışma süresince okulda ki programa uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yaraşmadan ayrılma kararı aldım. Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim, çok ağladım. Ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız… Benimle gülüp benimle ağlayan, her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin… Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle…

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