MasterChef Duygu kimdir, neden bilerek elendi? İşte MasterChef Duygu’nun bilinmeyenleri
MasterChef 2020’nin 4 Ekim tarihli bölümünde elenen isim Duygu Acarsoy oldu, elemeden sonraki itirafı ise çok konuşuldu. Daha önce eski eşinden şiddet gördüğünü açıklamasıyla adından söz ettiren Duygu, elenmek için yemeği bilerek kötü yaptığını söyledi. Peki, MasterChef Duygu kimdir, neden bilerek elendi? İşte MasterChef Duygu’nun bilinmeyenleri…
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.
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