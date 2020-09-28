MasterChef Duygu canlı yayında aldatıldığını itiraf etti

Masterchef Duygu biriyle evlenmiş, şiddet görmüş, dolandırılmış, boşandığı gün de en yakın arkadaşıyla evlenmiş eski kocası. Şimdi de nişanlısı aldatmış ve aldattığı kız arayıp haber vermiş, paramparçayım şu an..



Masterchef duygu , doğru kızlar hep yalnış erkekler ile beraber...



Masterchef Duygu'nun ayrıldığı eski eşi Duygu'nun en yakın arkadaşıyla evlenmiş sonra çocuk yapmışlar ve o kadına da Duygu'ya yaptıklarını yapmış şiddet göstermiş, çocuğu göstermemis diye kadın kanal kanal dolaşmış ? Kim o kadın bilen var mı





Ah üzümlü kekim masterchef duygu içimiz gitti içimiz