MasterChef Duygu canlı yayında aldatıldığını itiraf etti
MasterChef Duygu son bölümde yaptığı itirafla sosyal meydanın gündemine oturdu. Kaptanlık oyunu sırasında MasterChef Duygu, canlı yayında yaptığı itirafta, nişanlısı tarafından aldatıldığını, aldattığı kızın kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi. Duygu'nun eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söylemesiyle stüdyo adeta buz kesti.
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MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan MasterChef Duygu son bölümde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. İlk olarak nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm." dedi.
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Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim.
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Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun Süre şiddet gördüm
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Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Duygu'nun şiddete uğradığını söylemesi sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında giren Duygu'nun yaşadıklarına Twitter'dan da çok sayıda tepki geldi. İşte o yorumlardan bazıları;
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Masterchef Duygu biriyle evlenmiş, şiddet görmüş, dolandırılmış, boşandığı gün de en yakın arkadaşıyla evlenmiş eski kocası. Şimdi de nişanlısı aldatmış ve aldattığı kız arayıp haber vermiş, paramparçayım şu an..
Masterchef duygu , doğru kızlar hep yalnış erkekler ile beraber...
Masterchef Duygu'nun ayrıldığı eski eşi Duygu'nun en yakın arkadaşıyla evlenmiş sonra çocuk yapmışlar ve o kadına da Duygu'ya yaptıklarını yapmış şiddet göstermiş, çocuğu göstermemis diye kadın kanal kanal dolaşmış ? Kim o kadın bilen var mı