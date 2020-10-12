MasterChef Duygu, "Beni aldattı" dediği nişanlısıyla barıştı!

"Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu. Yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı."(Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim) dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."