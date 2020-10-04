MasterChef dün akşam kim potaya girdi? 3 Ekim MasterChef Türkiye eleme adayı ve kazanan isim
MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde heyecan dolu anlar izleyicilerle buluştu. Mavi takımın oyunu kaybetmesi üzerine oynanan dokunulmazlık oyunu, bir kişiye bu haftanın dokunulmazlık ödülünü kazandırdı. Ardından oynanan etapta ise eleme potasına giren kişiler belli oldu. İşte, 3 Ekim MasterChef eleme adayları ve potaya giren isimler hakkında detaylı bilgiler
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MasterChef'te dün akşam koruyucu aileler için özel olarak menü hazırlandı. Kırmızı ve mavi takımda 10 farklı menüyü misafirlere sunan yarışmacılar, gecenin dokunulmazlık ödülünü takımlarına kazandırabilmek için ter döktü. Koruyucu ailelerin yaptığı oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından haftanın 5. ve 6. eleme adayı belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam kazanan takım ve son bölüm sonrası eleme adayları hakkında bilgiler
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Gecenin sonunda yapılan oylama sonucu Sefa eleme adayı olarak potaya gönderildi. Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül ise eleme adayı olarak Eray'ı seçti.
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İLK ELEME ADAYLARI KİMDİ?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları Kırmızı Takımda Esra ve Duygu olmuştu.
MasterChef 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sefa seçmişti. Sefa eleme adayı olarak dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'un ismini vermişti.
Diğer eleme adayı mavi kaptanı tarafından seçilmişti. MasterChef 4. eleme adayı Didem olmuştu.
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BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Buna göre, bu haftanın eleme adayları şu şekilde sıralandı;