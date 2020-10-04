MasterChef dün akşam kim potaya girdi? 3 Ekim MasterChef Türkiye eleme adayı ve kazanan isim

MasterChef'te dün akşam koruyucu aileler için özel olarak menü hazırlandı. Kırmızı ve mavi takımda 10 farklı menüyü misafirlere sunan yarışmacılar, gecenin dokunulmazlık ödülünü takımlarına kazandırabilmek için ter döktü. Koruyucu ailelerin yaptığı oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından haftanın 5. ve 6. eleme adayı belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam kazanan takım ve son bölüm sonrası eleme adayları hakkında bilgiler