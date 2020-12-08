MasterChef düelloyu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef yeni takımları ve son takım kaptanları
MasterChef'te düelloyu kim kazandı? Son kaptanlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kazanan kaptan gecenin sonunda belli oldu. Mehmet, Danilo, Somer Şef'in istediği en lezzetli çöp şiş yemeğini yapan Sefa mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanını belirledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli 116. bölümünde düelloyu kazanan isim dokunulmazlık oyununda takımına avantaj kazandırdı. Eray ve Mehmet Şef arasında geçen diyalog eğlenceli anlara neden oldu. İşte, MasterChef yeni takımlar ve kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli 116. bölümünde son kez kaptanlık mücadelesi yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala heyecanın arttığı MasterChef'te Ebru'nun elenmesinin ardından mavi ve kırmızı takım son kez kuruldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de son 6'ya kalan yarışmacılardan Sefa rakiplerinden daha iyi çöp şiş yaparak mavi takıma kaptan oldu. Sefa kırmızı takımın kaptanlığına Emir'i getirdi. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan on adet çöp şiş yapmasını istedi. Bu menüyü hazırlamaları için şefler yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi.
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Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve en iyi çöp şişi yapan isimler Serhat, Sefa ve Emir oldu. Bu yarışmacılar arasında üçüncü olan Emir olurken, şefler kaptanlık oyununun kazananı olarak Sefa'yı açıkladı. Sefa karşı takımın kaptanlığına Emir'i getirdi.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te son takım kaptanlarının belli olmasının ardından kırmızı ve mavi takım yeniden kuruldu. Sefa ve Emir takımlarına güçlü buldukları isimleri aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
Mavi takım kaptanı olan Sefa Barbaros ve Serhat'ı takımına aldı.
Kırmızı takım kaptanı olan Emir ise Özgül ve Eray'ı takımına seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef Türkiye'de takımlar kurulduktan sonra kaptanlar bu kez düelloda karşı karşıya geldi. Sefa ve Emir MasterChef kaptanlar düellosunda Somer Şef'in tarifine göre yemeklerini hazırladı.
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Sürenin sonunda şefler kaptanların yemeklerinin tadına baktı ve düelloyu kazanan isim Sefa oldu. Kaptanlık düellosunu kazanan Sefa mavi takıma avantaj kazandırdı. Avantajın ne olduğu perşembe günü oynanacak olan dokunulmazlık oyununda açıklanacak.