MasterChef düelloyu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef yeni takımları ve son takım kaptanları

Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve en iyi çöp şişi yapan isimler Serhat, Sefa ve Emir oldu. Bu yarışmacılar arasında üçüncü olan Emir olurken, şefler kaptanlık oyununun kazananı olarak Sefa'yı açıkladı. Sefa karşı takımın kaptanlığına Emir'i getirdi.