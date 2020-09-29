MasterChef düelloyu kim kazandı? 28 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve ödülü kazanan isim
MasterChef düello oyununu kim kazandı? Takım kaptanlığı seçiminin ardından MasterChef Türkiye'de yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri rakiplerine göre daha iyi yapan Serhat mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanlığı için bir yarışmacıyı seçti. Daha sonra ise yeni takımlar kuruldu. MasterChef'in 28 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya ilk turu geçen isimler oldu. İşte, MasterChef düelloyu kazanan isim ve MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'in yeni bölümünde en iyi lahmacunu yaparak mavi takıma kaptan olan ismi Serhat oldu. Mavi takımın kaptanlığına seçilen Serhat, kırmızı takımın kaptanlığı için Barbaros'u uygun gördü. Diğer yandan MasterChef'te Duygu'nun anlattıkları son bölüme damga vurdu. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
2
Abone Ol
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te kaptanlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan 45 dakika içerisinde 6 adet lahmacun yapmasını istedi. ürenin sonunda şefler yapılan lahmacunların tadına baktı.
İlk turda Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya başarılı isimlerden oldu. Daha sonra yapılan takım bölümünde kazanan isim Serhat oldu.
Mavi takım kaptanı olan Serhat kırmızı takıma Barbaros'u seçti.
3
Abone Ol
MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Heyecanlı geçen mücadelede, kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. MasterChef'in 8 Eylül tarihinde takımlar şu şekilde kuruldu;
4
Abone Ol
Mavi takım kaptanı olan Serhat, Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül, Didem'i takımına aldı.
Kırmızı takım kaptanı olan Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru, Walison'i takıma seçti.
5
Abone Ol
DEÜELLOYU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Serhat ve Barbaros kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. şefler düelloda yarışmacılardan dalyan köfte yapmasını istedi.
Tadım bölümünün ardından kazanan isim Barbaros oldu.