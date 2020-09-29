Televizyon Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 00:32 | 29 Eylül 2020 - 00:32

MasterChef düelloyu kim kazandı? 28 Eylül 2020 MasterChef yeni takımlar ve ödülü kazanan isim

MasterChef düello oyununu kim kazandı? Takım kaptanlığı seçiminin ardından MasterChef Türkiye'de yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri rakiplerine göre daha iyi yapan Serhat mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanlığı için bir yarışmacıyı seçti. Daha sonra ise yeni takımlar kuruldu. MasterChef'in 28 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde Berker, Esra, Serhat, Eray, Duygu ve Tanya ilk turu geçen isimler oldu. İşte, MasterChef düelloyu kazanan isim ve MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar.