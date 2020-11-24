MasterChef düelloyu dün kim kazandı? İşte 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve son bölümde kurulan yeni takımlar
MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de düelloyu kazanan kaptan gecenin sonunda belli oldu. Serhat ve Özgül arasında yaşanan tartışmanın tansiyonu yükselttiği gecede, takımlar yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in yaptığı değerlendirme ile mavi takımın kaptanı bu hafta Ebru olurken,şefler son 8'e kalan yarışmacılara hediye sürprizi yaptı. Gecenin sonunda MasterChef'in 23 Kasım tarihli 106. bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan isim dokunulmazlık için takımına avantaj sağladı. İşte, 23 Kasım MasterChef kazanan takım ve yeni takımlar...
MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım Pazartesi akşamları ekranlara gelen 106. bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Ayyüce'nin elenmesini ardından Serhat ve Özgül arasında tartışma yaşandı. Ayyüce'yi eleme potasına gönderen Serhat'ı adaletsizlikle suçlayan Özgül yarışmacı arkadaşına yüklendi. Gecenin sonunda oynanan MasterChef düello oyununda ise kazanan kırmızı takım kaptanı olan Sefa oldu. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
Bu turda yarışmacılara 50 dakika süre veren şefler daha sonra yemeklerin tadına baktı. Hazırlanan çiğböreklerin tadımını yapan şefler en beğenilen üç ismi Eray, Sefa ve Ebru olarak duyurdu. Bir oylama daha yapan şefler, gecenin en iyi çiğböreğini yaparak kaptanlık oyununu kazanan ismin Ebru olduğunu duyurdu. Mavi takıma kaptan olan Ebru kırmızı takımın kaptanlığına Sefa'yı getirdi.
MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Ebru ve Sefa'nın kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Kaptan olan Ebru, Özgül, Serhat, Uğur'u seçti.
KIRMIZI TAKIM: Sefa ise Barbaros, Emir, Eray'i takıma aldı.
MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın kaptanı olan Ebru ve Sefa düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Yarışmacılar bu turda Ayva Beğendi eşliğinde sunulan Kuzu Kol Sarma yapmak için karşı karşıya geldi.
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