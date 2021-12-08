MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilara Başaran ile ilgili merak edilenler

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 yılında doğumlu. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.