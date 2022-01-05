MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında bilgiler
MasterChef’in bu sezonunda en dikkat çeken isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Son 5’e kadar kalmayı başaran Dilara’nın finale kadar kalıp kalmayacağı ilerleyen bölümlerde netleşecek. Peki, MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında bilgiler
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Dilara Başaran, MasterChef 2021 sezonuyla tanınan isimler arasına girdi. 1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.
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Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.
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Erken yaşlardan bu yana mutfakta olan Başaran henüz 15 yaşındayken staj görmeye başladı. Dilara 7-8 yıldır kariyerini sürdüren Dilara Başaran, meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirdi.