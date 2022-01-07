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GeriTelevizyon MasterChef Dilara Başaran'ın hayatı gündemde: MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 01:55 | 

MasterChef Dilara Başaran'ın hayatı gündemde: MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Dilara'nın hayatı elenmesinin ardından gündeme geldi. Son 5'e kalan ve çeyrek finalde elenerek önlüğü rakibi Tahsin'e kaptıran MasterChef yarışmasının dikkat çeken ismi Dilara Başaran'ın vedası sosyal medyaya damga vurdu. Gözyaşları içinde şampiyonluk rüyası son bulan MasterChef Dilara'nın geçtiğimiz hafta kardeşi ile ilgili anlattıkları da ekran başındakileri duygulandırmıştı. Uzun yıllar aşçılık yapan ve yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında kariyerini devam ettiren Dilara Başaran, Turizm Otel İşletmeciliğini bitirdi. Peki, MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef Dilara'nın hayatı.

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MasterChef Dilara Başaran'ın biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler, yarışmanın son bölümünde yeniden dikkat çekti. Yaklaşık 6 aydır MasterChef'te mücadele veren Dilara eleme kararı sonrası ağlaması ile sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşında olan ve Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde çalışan Dilara Başaran 8 yıldır aşçılık yapıyor. Bir dönem Katar'da da bulunan Dilara İngilizce ve Arapça konuşabiliyor.
2MASTERCHEF DİLARA KİMDİR

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitiren Dilara, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı.

İstanbul'un en iyi otellerinden birinde aşçı olarak işe başlayan genç yarışmacı Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında çalıştı.
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8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Arapça ve İngilizce bilmektedir. Birinci turda yorumunu kattığı ‘tavada levrek’ yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
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