MasterChef Dilara Başaran'ın hayatı gündemde: MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Dilara Başaran'ın biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler, yarışmanın son bölümünde yeniden dikkat çekti. Yaklaşık 6 aydır MasterChef'te mücadele veren Dilara eleme kararı sonrası ağlaması ile sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşında olan ve Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde çalışan Dilara Başaran 8 yıldır aşçılık yapıyor. Bir dönem Katar'da da bulunan Dilara İngilizce ve Arapça konuşabiliyor.