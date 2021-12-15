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Televizyon
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 12:03 | 

MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Dilara hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye yarışmasının bu yıl parlayan isimlerinden Dilara Başaran, lezzetli tabaklarınınyanında tartışmalarıyla da gündem oluyor. Son olarak MasterChef Burcu ile tarışma yaşayan MasterChef Dilara arasında sular durulmuyor. Birbirlerine atışmaları dikkat çeken ikili, kimi zaman iddialı ve kırıcı sözlerle ortamın soğumasına neden oluyor. Peki MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, Dilara Başaran nerelidir? İşte merak edilenler...

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MasterChef 2021 kadrosunda son 8 yarışmacının içerisinde yer alan MasterChef Dilara, son zamanlarda tartışmalarıyla çok konuşuluyor. MasterChef Burcu ile sık sık ikili diyaloğa giren Burcu Başaran'ın hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Dilara Başaran hakkında bilgiler...
2MASTERCHEF DİLARA KİMDİR

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

1997 doğumlu olan MasterChef Dilara, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.
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15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir.
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