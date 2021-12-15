MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Dilara hakkında bilgiler

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

1997 doğumlu olan MasterChef Dilara, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.