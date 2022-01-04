MasterChef Burcu Önal kimdir, eşi kim, kaç yaşında? MasterChef Burcu'dan duygusal veda!
MasterChef 2021'nin başarılı isimlerinden Burcu Önal yarışmadn elenen 6. isim oldu. Yarışmadaki başarısı kadar özel hayatıyla da çok konuşulan MasterChef Burcu Önal, duygusal vedasıya da merak konusu oldu. Peki, Burcu Önal kimdir, eşi kim, kaç yaşında ve nereli? İşte, MasterChef Burcu hakkında bilgiler...
MasterChef Burcu Önal yarışmadan altıncı olarak elenme başarısı gösterdi. Sonuna kadar gitmek istediğini belirten Burcu Önal, bunu bir son değil başlangıç olarak gördüğünü söyleyerek her zamanki iddiasını bir kez daha ortaya kouydu. Peki, Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Burcu, eşi ve ailesi hakkında merak edilenler...
BURCU ÖNAL KİMDİR?
1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.
Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.
MASTERCHEF BURCU'NUN EŞİ VE AİLESİ
Burcu Önal, daha önce MasterChef'e konuk olarak da katılan İbrahim Önal ile evlidir. Burcu Önal'ın eşi İbrahim Önal'ın oyuncu Burak Özçivit'e benzerliği uzun süre sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.
Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal'ın annesi bu akşam MasterChef yeni bölümünde ilk defa ekranlara geliyor. MasterChef Burcu'nun annesi ile kavuştuğu anlar ise programda duygusal anlar yaşatmıştı.
Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal'ın annesi bu akşam MasterChef yeni bölümünde ilk defa ekranlara geliyor. MasterChef Burcu'nun annesi ile kavuştuğu anlar ise programda duygusal anlar yaşatmıştı.