MasterChef Burcu Önal kimdir, eşi kim, kaç yaşında? MasterChef Burcu'dan duygusal veda!

MasterChef Burcu Önal yarışmadan altıncı olarak elenme başarısı gösterdi. Sonuna kadar gitmek istediğini belirten Burcu Önal, bunu bir son değil başlangıç olarak gördüğünü söyleyerek her zamanki iddiasını bir kez daha ortaya kouydu. Peki, Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Burcu, eşi ve ailesi hakkında merak edilenler...