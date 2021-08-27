MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Önal hakkında bilinmeyenler
GeriTelevizyon MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Önal hakkında bilinmeyenler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 - 17:06 | 

MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Önal hakkında bilinmeyenler

MasterChef Burcu yarışmanın merak edilen isimlerinden biri oldu. Kaptanlık yarışında galip olan ve mavi takım kaptanı olan Burcu Önal, konuşmaları ile de dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 1986 doğumlu olan yarışmacı hakkında merak edilenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

MasterChef Burcu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yarışmada bu hafta mavi takım kaptanlığını üstlenen Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamış. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış.

2MASTERCHEF BURCU KİMDİR

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.

Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi