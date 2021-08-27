MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Önal hakkında bilinmeyenler
MasterChef Burcu yarışmanın merak edilen isimlerinden biri oldu. Kaptanlık yarışında galip olan ve mavi takım kaptanı olan Burcu Önal, konuşmaları ile de dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 1986 doğumlu olan yarışmacı hakkında merak edilenler
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MasterChef Burcu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yarışmada bu hafta mavi takım kaptanlığını üstlenen Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamış. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış.
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MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.