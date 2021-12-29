MasterChef Burcu kimdir? MasterChef Burcu'nun eşi ve ailesi hakkında bilgiler
MasterChef yeni bölümde yarışmacıların annelerinin gelmesi ile birlikte aileler de merak konusu oldu. En çok araştırılan yarışmacılardan olan MasterChef Burcu ile ilgili bilgiler de yeniden gündeme geldi. Ailesinden uzak bir çocukluk geçirdiği bilinen MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Burcu'nun eşi ve ailesi hakkında bilgiler...
MasterChef Burcu eski hali ve eşi ile birlikte yarışmada Dilara ile yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti. MasterChef yeni bölümde konuk olan anneler, yeniden yarışmacıların hayatları ile bilgilerin merak edilmesine neden oldu. İşte en çok araştırılan yarışmacılardan, MasterChef Burcu'nun eşi ve ailesi hakkında detaylar...
MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?
1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.
MASTERCHEF BURCU'NUN EŞİ VE AİLESİ
Burcu Önal, daha önce MasterChef'e konuk olarak da katılan İbrahim Önal ile evlidir. Burcu Önal'ın eşi İbrahim Önal'ın oyuncu Burak Özçivit'e benzerliği uzun süre sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.