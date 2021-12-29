MasterChef Burcu kimdir? MasterChef Burcu'nun eşi ve ailesi hakkında bilgiler

MasterChef Burcu eski hali ve eşi ile birlikte yarışmada Dilara ile yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti. MasterChef yeni bölümde konuk olan anneler, yeniden yarışmacıların hayatları ile bilgilerin merak edilmesine neden oldu. İşte en çok araştırılan yarışmacılardan, MasterChef Burcu'nun eşi ve ailesi hakkında detaylar...