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MASTERCHEF BURCU KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star Burcu Önal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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#Masterchef Burcu Kimdir#Masterchef Burcu Önal'ın Hayatı#Burcu Önal Kaç Yaşında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 00:38

MasterChef Burcu'nun hayatı, yarışmanın izleyenleri tarafından dikkat çekti. Tv8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef All Star'ın son bölümünde elenen yarışmacı Burcu Önal oldu. 15 sene Asya’da yaşayan MasterChef Burcu uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği de yapan Burcu Önal'ın İstanbul Tarlabaşı'nda restoranı bulunuyor. Peki, MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, MasterChef Burcu'nun biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.

1/4MASTERCHEF BURCU KİMDİR, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef All Star Burcu Önalın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

MasterChef All Star yarışmacısı Burcu Önal kimdir sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021 yılında yarışan ve o dönem Dilara ile yaşadığı tartışmalarla gündem olan MasterChef Burcu All Star'ın son bölümünde elenen isim oldu. Tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri yapan Burcu Önal, yemek öğretmenliği yapmaya başlamış. işte, MasterChef Burcu'nun hayatı hakkında merak edilenler.

2/4MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.

Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.

Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

Burcu Önal’ın İstanbul Tarlabaşı'nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

3/4MASTERCHEF BURCUNUN EŞİ VE AİLESİ

MASTERCHEF BURCU'NUN EŞİ VE AİLESİ

Burcu Önal, daha önce MasterChef'e konuk olarak da katılan İbrahim Önal ile evlidir. Burcu Önal'ın eşi İbrahim Önal'ın oyuncu Burak Özçivit'e benzerliği uzun süre sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

4/4MASTERCHEF BURCU KİMDİR, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef All Star Burcu Önalın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal'ın annesi bu akşam MasterChef yeni bölümünde ilk defa ekranlara geliyor. MasterChef Burcu'nun annesi ile kavuştuğu anlar ise programda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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