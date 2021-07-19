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Gündem
Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 22:27 | 

MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüm fragmanında

MasterChef Türkiye'nin 19 Temmuz TV8 yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yeni sezonuna hızla başlayan ve haftanın belirli günleri izleyici karşısına çıkan MasterChef 2021 ekran macerasına ara verdi. Yarışmanın yayın saatinde "Recep İvedik 5" sinema filmi yer aldı. Kurban Bayramı dolayısı ile bir çok televizyon kanalı yayın akışında değişiklik yaparak program ve dizilere ara verdi. Peki, MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

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MasterChef neden yok sorusu izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmacıların şefler için yemeklerini yaptığı MasterChef 19 Temmuz Salı akşamı yayınlanmayacak. MasterChef'in yayın günleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları olarak açıklansa da bu akşam sinema kuşağı ekranlara gelecek. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ile ilgili, ise henüz bir açıklama gelmedi.

2MASTERCHEF NEDEN YOK

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Kurban Bayramı dolayısı ile bir çok dizi ve program tatile girdi. MasterChef'in de bayram dolayısı ile bu akşam yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bayram sonrası MasterChef'in yeni bölümleri ile yayınlanması bekleniyor.

3MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı sonunda 25 Temmuz Pazar akşamı MasterChef yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.

419 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

19 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
18:45 Recep İvedik 6
21:00 Recep İvedik 5
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Dizi

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