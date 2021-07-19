MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüm fragmanında
MasterChef Türkiye'nin 19 Temmuz TV8 yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yeni sezonuna hızla başlayan ve haftanın belirli günleri izleyici karşısına çıkan MasterChef 2021 ekran macerasına ara verdi. Yarışmanın yayın saatinde "Recep İvedik 5" sinema filmi yer aldı. Kurban Bayramı dolayısı ile bir çok televizyon kanalı yayın akışında değişiklik yaparak program ve dizilere ara verdi. Peki, MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.
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MasterChef neden yok sorusu izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmacıların şefler için yemeklerini yaptığı MasterChef 19 Temmuz Salı akşamı yayınlanmayacak. MasterChef'in yayın günleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları olarak açıklansa da bu akşam sinema kuşağı ekranlara gelecek. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ile ilgili, ise henüz bir açıklama gelmedi.
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MASTERCHEF NEDEN YOK?
Kurban Bayramı dolayısı ile bir çok dizi ve program tatile girdi. MasterChef'in de bayram dolayısı ile bu akşam yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bayram sonrası MasterChef'in yeni bölümleri ile yayınlanması bekleniyor.
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MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kurban Bayramı sonunda 25 Temmuz Pazar akşamı MasterChef yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.
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19 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 08:30 Oynat Bakalım 09:30 MasterChef Türkiye 13:00 Paylaş Benimle 17:15 MasterChef Türkiye 18:45 Recep İvedik 6 21:00 Recep İvedik 5 00:15 Paylaş Benimle 01:30 Dizi