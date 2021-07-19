MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüm fragmanında

MasterChef neden yok sorusu izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmacıların şefler için yemeklerini yaptığı MasterChef 19 Temmuz Salı akşamı yayınlanmayacak. MasterChef'in yayın günleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları olarak açıklansa da bu akşam sinema kuşağı ekranlara gelecek. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ile ilgili, ise henüz bir açıklama gelmedi.