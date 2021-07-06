MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Temmuz TV8 yayın akışı

MasterChef yeni bölüm tarihi yarışmanın hayranlarını meraklandırdı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmacıların şefler için yemeklerini yaptığı MasterChef bu akşam eski bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. MasterChef'in yayın günleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları olarak belirlendi.