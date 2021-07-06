MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Temmuz TV8 yayın akışı
MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok sorusu salı akşamı ekranlarını açan izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Birbirinden farklı yarışmacıların Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısında şampiyonluk için hünerlerini gösterdiği, yeni sezonuna hız kesmeden devam eden MasterChef 2021'in 6 Temmuz TV8 yayın akışında yeni bölümünün yer almaması yarışmanın hayranlarını meraklandırdı. Programın yayın saatinde "MasterChef Türkiye / Kolaj" yer alırken gözler yarışmanın yayın günlerine çevrildi. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte, MasterChef yayın tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef yeni bölüm tarihi yarışmanın hayranlarını meraklandırdı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmacıların şefler için yemeklerini yaptığı MasterChef bu akşam eski bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. MasterChef'in yayın günleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları olarak belirlendi.
2
MASTERCHEF NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye yeni sezonun açılışını 26 Haziran Cumartesi günü yaptı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.
MasterChef Türkiye 7 Temmuz Çarşamba akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak.